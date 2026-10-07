Венгрия разрешила ЕС перейти к следующему этапу переговоров о вступлении Украины. Накануне в Раду внесли законопроект о правах нацменьшинств

Венгрия дала согласие на переход к следующему этапу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, венгерская сторона дала «зеленый свет» переговорам об открытии кластеров 2 «Внутренний рынок» и 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

«Украина и Венгрия делают шаги навстречу друг другу и к европейскому единству. На днях в украинском парламенте был зарегистрирован и одобрен профильным парламентским комитетом законопроект, регулирующий право на образование для национальных сообществ».

Ранее 7 октября «Европейская правда» сообщила со ссылкой на источник, что Будапешт снял блокировку, не позволявшую Украине перейти к следующему этапу процедуры открытия переговорных кластеров 2 и 3. «COELA утвердила результаты скрининга по кластерам 2 и 3 для Украины, а сразу после этого на Coreper послы государств ЕС согласовали направление писем правительствам Украины и Молдовы относительно представления переговорных позиций», — рассказал собеседник издания.

Предположительно, страны ЕС согласуют переговорную позицию по открытию кластеров уже 12 октября — после того, как Верховная рада, как ожидается, примет законопроект.

Ранее в октябре в Раду поступил законопроект об образовании на языках национальных меньшинств и коренных народов, на принятии которого настаивала Венгрия. Глава венгерского МИД Анита Орбан приветствовала внесение документа и заявила, что нынешнему правительству страны во главе с Петером Мадьяром за несколько месяцев удалось добиться от Киева того, с чем бывший премьер Виктор Орбан не справился за десять лет.

С 2019 года в Украине действует закон, согласно которому нацменьшинства, чьи языки признаны официальными в ЕС, могут получать дошкольное и начальное образование на родном языке, однако с 5-го класса доля предметов на украинском должна постепенно увеличиваться. В Будапеште считали действующее законодательство дискриминационным по отношению к венгерской общине в Закарпатье.