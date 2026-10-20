УЕФА потребовал от ФИФА объяснить связи Инфантино с окружением Трампа и дополнительные выплаты. Ответы ждут до 2 ноября

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) предоставить документы и письменные объяснения по десяткам вопросов, связанных с деятельностью ее президента Джанни Инфантино. Среди них попытка продать частным инвесторам долю в коммерческом бизнесе чемпионатов мира за $4,2 млрд, отношения Инфантино с президентом США Дональдом Трампом и дополнительные выплаты главе ФИФА. Ответы необходимо предоставить до 2 ноября — за 16 дней до окончания приема заявок на выборы президента организации.

Письмо от 19 октября генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил своему коллеге из ФИФА Маттиасу Графстрёму. По подсчетам Sky Sports, документ содержит 42 основных вопроса, разделенных на 12 тематических блоков, в том числе десять случаев предполагаемого конфликта интересов. The Guardian, также ознакомившаяся с документом, пишет о более чем 50 вопросах с учетом подпунктов.

Поводом стало заседание Совета ФИФА 15 октября в Цюрихе. Инфантино извинился за ошибки, допущенные при подготовке проекта продажи коммерческих прав на футбольные турниры, но не ответил на «десятки» вопросов от представителей спортивных ассоциаций. Следующее заседание Совета назначено на 16 декабря. УЕФА настаивает, что тянуть с ответами до этой даты нельзя, поскольку к тому моменту закончится срок выдвижения кандидатов на пост президента ФИФА.

В письме европейская федерация требует предоставить подтверждающие документы. В случае отказа раскрыть какую-либо информацию ФИФА должна отдельно обосновать его по каждому пункту.