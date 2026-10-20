УЕФА потребовал от ФИФА объяснить связи Инфантино с окружением Трампа и дополнительные выплаты. Ответы ждут до 2 ноября

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) предоставить документы и письменные объяснения по десяткам вопросов, связанных с деятельностью ее президента Джанни Инфантино. Среди них попытка продать частным инвесторам долю в коммерческом бизнесе чемпионатов мира за $4,2 млрд, отношения Инфантино с президентом США Дональдом Трампом и дополнительные выплаты главе ФИФА. Ответы необходимо предоставить до 2 ноября — за 16 дней до окончания приема заявок на выборы президента организации.
Письмо от 19 октября генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил своему коллеге из ФИФА Маттиасу Графстрёму. По подсчетам Sky Sports, документ содержит 42 основных вопроса, разделенных на 12 тематических блоков, в том числе десять случаев предполагаемого конфликта интересов. The Guardian, также ознакомившаяся с документом, пишет о более чем 50 вопросах с учетом подпунктов.
Поводом стало заседание Совета ФИФА 15 октября в Цюрихе. Инфантино извинился за ошибки, допущенные при подготовке проекта продажи коммерческих прав на футбольные турниры, но не ответил на «десятки» вопросов от представителей спортивных ассоциаций. Следующее заседание Совета назначено на 16 декабря. УЕФА настаивает, что тянуть с ответами до этой даты нельзя, поскольку к тому моменту закончится срок выдвижения кандидатов на пост президента ФИФА.
В письме европейская федерация требует предоставить подтверждающие документы. В случае отказа раскрыть какую-либо информацию ФИФА должна отдельно обосновать его по каждому пункту.
Сделка с компанией родственника Трампа
Главная претензия УЕФА связана с проектом FIFA Forward Enterprise (FFE), который Инфантино представил летом 2026 года. ФИФА собиралась создать отдельную компанию стоимостью около $20 млрд, передав ей коммерческую деятельность, связанную с чемпионатами мира и другими турнирами: продажу прав на трансляции, спонсорские контракты, лицензирование и билеты.
Около 20% новой структуры предполагалось продать частным инвесторам за сумму до $4,2 млрд. Одним из ключевых потенциальных участников проекта была Thrive Eternal, связанная с инвестиционной компанией Thrive Capital Джошуа Кушнера. Он приходится братом Джареду Кушнеру — зятю Дональда Трампа.
Как ранее рассказывал The Insider, УЕФА и все 55 входящих в нее национальных футбольных федераций выступили против проекта, сочтя его попыткой превратить чемпионаты мира в источник прибыли для частных акционеров. Против инициативы также выступили футбольные организации других регионов. В конце июля, после угрозы бойкота турниров ФИФА Инфантино отказался от сделки.
В новом письме УЕФА требует объяснить, почему руководство ФИФА согласовало эксклюзивные переговоры с Thrive Capital без предварительного обсуждения с Советом организации и кто уполномочил подписать соответствующее соглашение. Кроме того, европейская федерация требует раскрыть причины, на основании которых сделку оценили в $20 млрд.
Отдельный вопрос касается обещанного национальным футбольным федерациям увеличения финансирования: почему ФИФА предлагала привлечь внешних инвесторов, если у нее имеются собственные резервы, а также почему уже после отмены проекта руководство смогло предложить увеличение выплат каждой из 211 национальных федераций до $25 млн за четыре года за счет собственных средств?
Дополнительные выплаты Инфантино и отношения с Трампом
Среди других претензий УЕФА вопросы к вознаграждению президента ФИФА. Согласно материалам Sky Sports, европейская федерация требует объяснить дополнительную выплату Инфантино в размере £1,3 млн в 2024 году сверх его основного вознаграждения, составлявшего около £4 млн.
В письме УЕФА ссылается на публикации СМИ о финансовой отчетности американской структуры ФИФА, занимавшейся организацией чемпионата мира 2026 года. Европейская федерация требует установить, за что были выплачены деньги, кто согласовал вознаграждение и почему оно не было отражено в годовом отчете ФИФА. Отдельно поставлен вопрос об уплате налогов.
ФИФА ранее отвергала сообщения о второй зарплате Инфантино, утверждая, что соблюдает все требования к раскрытию информации о вознаграждении руководства.
Еще один блок вопросов касается отношений Инфантино с Дональдом Трампом и его окружением. В частности, УЕФА требует объяснить обстоятельства аренды офисных помещений в нью-йоркском Trump Tower. По сообщениям СМИ, речь идет о семилетнем договоре примерно на $4 млн, заключенном при участии Эрика Трампа, сына президента США. При этом помещения якобы оставались неиспользуемыми значительную часть года.
Кроме того, европейская федерация интересуется спонсорским соглашением ФИФА с платформой прогнозов Kalshi, с которой связан Дональд Трамп-младший, а также сообщениями о переговорах по созданию криптовалюты ФИФА с участием людей из окружения американского президента.
Звонок Трампа, наказание футболиста и Премия мира
Отдельный вопрос связан с футболистом сборной США Фоларином Балоганом, которого удалили во время чемпионата мира 2026 года. После звонка Дональда Трампа Джанни Инфантино дисциплинарное наказание игрока было пересмотрено, что позволило ему принять участие в следующем матче.
УЕФА требует установить, о чем именно Трамп просил Инфантино, связывался ли глава ФИФА после этого с членами дисциплинарного комитета и состоялся ли бы пересмотр наказания без вмешательства президента США. В ФИФА сообщали, что решение принял независимый дисциплинарный комитет. Организация также пообещала пересмотреть действующие дисциплинарные процедуры.
Еще одна претензия касается Премии мира ФИФА, которую Инфантино вручил Дональду Трампу на жеребьевке чемпионата мира. УЕФА требует объяснить, кто принял решение об учреждении награды, какие критерии применялись при выборе лауреата и почему вопрос не обсуждался Советом ФИФА.
В письме также затронуты другие решения руководства организации: перенос жеребьевки чемпионата мира из Лас-Вегаса в Вашингтон, увеличение перерыва между таймами финального матча с 15 до 27 минут, дополнительные паузы на гидратацию, использование Инфантино частных самолетов и распределение мест для высокопоставленных гостей на финале турнира.
Конфликт уже дошел до американских судов
Спор между УЕФА и ФИФА продолжается несколько месяцев и уже вышел за пределы футбольных организаций. Как ранее выяснил The Insider, изучив документы федерального суда Южного округа Флориды, еще 27 августа УЕФА обратился в американский суд с просьбой разрешить получение документов и свидетельских показаний от структур ФИФА. Собранные материалы европейская федерация намерена использовать при подготовке возможной уголовной жалобы в Швейцарии против Инфантино и других участников подготовки сделки. УЕФА также добивается документов у JPMorgan, участвовавшего в организации привлечения инвестиций, у Thrive Capital и самого Джошуа Кушнера.
В конце сентября ФИФА, в свою очередь, обвинила УЕФА в «кампании дезинформации» и попытке повлиять на предстоящие выборы президента организации. ФИФА настаивает, что Инфантино не рассчитывал получить личную выгоду от проекта, а провести сделку без одобрения Совета и национальных федераций было невозможно.
На заседании 15 октября Инфантино извинился за недостаточные консультации с футбольными организациями, подчеркнув, что FFE оставался лишь предложением, а не окончательно согласованной сделкой.
Однако представителей ряда европейских федераций эти объяснения не удовлетворили. Глава Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф выступил за полную перезагрузку управления организации, а руководитель Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт потребовала от ФИФА ответить на все поставленные вопросы.
При этом Инфантино сохраняет поддержку части футбольных федераций за пределами Европы. В частности, представители африканских стран указывают на увеличение финансирования футбола при его руководстве.
До выборов осталось пять месяцев
Очередные выборы президента ФИФА назначены на 18 марта 2027 года в Марокко. Срок выдвижения кандидатов истекает 18 ноября. Инфантино намерен переизбираться. В августе The Insider сообщал, что УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ рассматривали возможность вынесения ему вотума недоверия. В сентябре Федерация футбола Франции отозвала ранее обещанную Инфантино поддержку на выборах. Аналогичные решения приняли футбольные организации Англии и Италии.
О том, как Инфантино выстроил систему управления мировым футболом, почему попытка привлечь к проекту FFE компанию родственника Трампа вызвала такой конфликт и какие последствия это может иметь для ФИФА, The Insider подробно рассказывал в материале «Инфантино террибль. Как президент ФИФА чуть не продал мировой футбол и чем это грозит».