Украина теряет €60 млн экспортной выручки в день из-за российских ударов — Каллас. За десять дней в Черном море произошло шесть атак

Украина ежедневно теряет около €60 млн экспортной выручки из-за российских ударов по портам, сельскохозяйственной инфраструктуре и транспортным маршрутам, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая 20 октября в Европарламенте. По ее словам, с середины июля Россия усилила атаки на украинский экспорт, а за последние десять дней в Чёрном море произошло шесть нападений, предположительно, российских беспилотников на гражданские суда. Согласно последним данным украинского правительства, к 15 октября страна смогла вывезти только половину ожидаемого за этот период объема сельскохозяйственной продукции.

Каллас предупредила, что атаки на торговые суда вблизи побережья Румынии и Болгарии угрожают не только украинской экономике, но и мировой продовольственной безопасности. Украина остается одним из крупнейших поставщиков зерна и растительного масла на международные рынки. По приведенным ею оценкам, на страну приходится 15% мирового экспорта кукурузы, 10% — пшеницы, 15–20% — ячменя и половина поставок подсолнечного масла.

Россия наносит удары по черноморским и дунайским портам, зернохранилищам, пограничным переходам и транспортным судам, перечислила Каллас. В результате Украина теряет возможность своевременно вывозить урожай и получать валютную выручку. Методика расчета ежедневных потерь в €60 млн в опубликованном выступлении не раскрывается.

Из-за атак Украина вывозит только половину ожидаемого объема продукции

Последствия ударов подтверждаются данными украинского Министерства аграрной политики и продовольствия. Как сообщил 15 октября глава ведомства Тарас Высоцкий, с начала месяца Украина экспортировала 1,125 млн тонн сельскохозяйственной продукции — около 50% ожидаемого объема за этот период. Из них 670 тысяч тонн пришлось на зерновые, 184 тысячи — на масличные культуры, 138 тысяч — на подсолнечное масло и еще 132 тысячи — на шрот (побочный продукт маслоэкстракционного производства).

По словам министра, украинская транспортная система работает на пределе своих возможностей, поэтому существенно увеличить отгрузки в ближайшее время не удастся. Еще в начале сентября он говорил, что в августе страна смогла вывезти лишь около трети потенциального объема сельхозпродукции. Даже расширение альтернативных маршрутов позволило бы довести экспорт только до половины потенциального уровня.

До полномасштабного российского вторжения значительная часть украинского зерна вывозилась морем через порты Одесской области. После начала полномасштабной войны Россия заблокировала морские перевозки, а в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, позволившее возобновить поставки зерна через Чёрное море.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения. В следующем месяце Украина открыла собственный морской коридор для торговых судов, который продолжал действовать, несмотря на российские атаки. Однако летом 2026 года удары по портам и гражданским судам резко ограничили его пропускную способность.

Каллас сказала, что через Чёрное море проходит около 90% экспорта основных украинских сельскохозяйственных товаров. При этом последняя статистика Еврокомиссии, опубликованная 19 октября и изученная The Insider, свидетельствует о существенном изменении маршрутов: в августе только около 10% украинского экспорта зерновых, масличных культур и связанной продукции прошло через черноморские порты, тогда как около 90% пришлось на альтернативные маршруты через страны ЕС. Эти данные относятся к конкретному месяцу, когда морские перевозки уже были ограничены.

Однако сухопутные маршруты не способны полностью заменить морские. Ранее The Insider писал, что Украина обратилась к Польше и Румынии с просьбой помочь увеличить экспорт зерна через их территории, но получила отказ. В Варшаве заявили, что не намерены расширять транзит, а Бухарест сослался на перегруженность портов и необходимость учитывать интересы собственных сельхозпроизводителей.

Украинские власти предупреждали, что при сохранении транспортных ограничений в стране останутся до 35 млн тонн нереализованной продукции. Фермерам в таком случае не хватит денег для проведения следующей посевной кампании.

Семь моряков пропали после атаки на два танкера у берегов Румынии

Одновременно российско-украинская война всё сильнее затрагивает морские маршруты соседних государств — членов ЕС и НАТО. По словам Каллас, за десять дней в Чёрном море произошло шесть атак на гражданские суда, предположительно, совершенных российскими беспилотниками. После ударов по двум танкерам у румынского побережья спасатели продолжают искать семерых моряков.

Речь идет об инцидентах 14–15 октября возле румынского порта Сулина, расположенного у выхода Дуная в Чёрное море. Сначала загорелся танкер Yara J под флагом Коморских островов, а затем — Wine Trader под флагом Сан-Марино. На борту последнего находились 12 человек, пятерых удалось спасти, судьба остальных семерых оставалась неизвестной.

Румыния официально подтвердила удары беспилотников по судам, однако власти страны не установили публично их происхождение. При этом источник Reuters в НАТО утверждал, что дроны были российскими.

Еще 5 октября у румынского побережья после удара беспилотника затонул турецкий сухогруз Royad Mammadov, следовавший из украинского Измаила в итальянскую Равенну с грузом зерна. Погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. Маршрут судна ранее установил The Insider с помощью данных отслеживания морских перевозок.

Российское Минобороны, со своей стороны, 5 октября отчиталось об ударах по двум грузовым судам в Чёрном море, утверждая, что они перевозили военное оборудование и другие грузы для украинской армии. 17 октября румынские истребители F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны над Чёрным морем. Как уточнило Министерство обороны Румынии, речь шла о реактивных ударных дронах семейства «Герань». Первый аппарат был уничтожен спустя две минуты после вторжения в румынское воздушное пространство, второй — спустя пять минут.

ЕС добивается соглашения о безопасности судоходства

В Евросоюзе опасаются, что российские удары по украинскому экспорту усугубят мировой продовольственный кризис. Каллас отметила, что мировые запасы зерна сейчас превышают уровень 2022 года, однако на международный рынок одновременно влияют засухи, климатические аномалии и конфликт на Ближнем Востоке, который осложняет поставки удобрений. Особенно серьезными последствия окажутся для государств Африки, Азии и Ближнего Востока, зависящих от импорта продовольствия, предупредила глава европейской дипломатии.

Каллас сообщила, что ЕС намерен расширить обмен информацией о морских угрозах через систему MARSUR Европейского оборонного агентства и поддержать создание совместного центра морской безопасности Румынии и Болгарии. Кроме того, обсуждается специальный протокол экстренных политических консультаций для координации действий при крупных инцидентах, в том числе с НАТО.

Евросоюз также ведет переговоры с Турцией, Индией и другими государствами, включая импортеров продовольствия из стран Африки, о международных гарантиях свободы судоходства в Чёрном море. По словам Каллас, Украина согласилась на соответствующее соглашение, но Россия его отвергла.

Ранее The Insider сообщал, что Румыния предложила черноморским странам НАТО создать совместное военное командование для защиты гражданских судов от беспилотников. Болгария также обратилась к альянсу с просьбой разместить на ее территории боевые самолеты и дополнительные системы противодействия дронам после серии нападений на торговые суда.