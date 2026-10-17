Чубайс перед отъездом из России написал Путину письмо с требованием прекратить войну — доклад ООН

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в марте 2022 года направил Владимиру Путину письмо, в котором раскритиковал вторжение в Украину и потребовал немедленно остановить боевые действия. Об этом говорится в новом докладе спецдокладчицы ООН по правам человека в России Марианы Кацаровой, представленном Генассамблее. В документе преследование бывших руководителей «Роснано» рассматривается как пример политически мотивированного давления на предпринимателей. Как установил The Insider, сопоставив даты, уже 24 марта 2022 года, на следующий день после появления сообщений об отъезде Чубайса и за день до официального указа о его отставке, новый глава «Роснано» направил генпрокурору письмо с просьбой проверить деятельность корпорации при предыдущем руководстве.

Доклад Кацаровой под названием «„Предатели Родины“: стратегия запугивания и наказания, применяемая Российской Федерацией для подавления инакомыслия внутри страны и за рубежом» опубликован 15 октября под номером A/81/374. Спецдокладчица связывает уголовные дела и многомиллиардные иски против бывшего руководства «Роснано» с антивоенной позицией Чубайса и его отказом возвращаться в Россию.

В документе говорится, что Чубайс в марте 2022 года направил Путину письменное обращение, в котором призвал прекратить войну против Украины. После этого он оставил пост специального представителя президента и покинул Россию. О его отъезде стало известно 23 марта 2022 года. Тогда Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что Чубайс ушел с должности из-за несогласия с вторжением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отставку, но заявил, что бывший чиновник уволился по собственному желанию. Указ об освобождении Чубайса от должности Путин подписал 25 марта.

Сам Чубайс в 2022 году не выступил с публичным развернутым осуждением вторжения. О существовании письма Путину с требованием прекратить войну ранее широко не сообщалось.

Два письма марта 2022 года

Как установил The Insider, еще 24 марта 2022 года новый руководитель «Роснано» Сергей Куликов направил генпрокурору Игорю Краснову письмо с просьбой проверить деятельность корпорации в 2010–2020 годах, когда ею руководил Чубайс. Это произошло на следующий день после сообщений о его отъезде и за день до подписания президентского указа об отставке.

В обращении Куликов ссылался на финансовые проблемы корпорации. В тексте утверждается, что за время прежнего руководства «Роснано» привлекло более 290 млрд рублей внешних заимствований. К концу 2020 года задолженность компании перед банками превышала 146 млрд рублей, а расходы на обслуживание долга в 2010–2021 годах составили около 126 млрд рублей.

Как минимум 22 фигуранта и многомиллиардные иски

Согласно докладу ООН, уголовные обвинения предъявлены как минимум 22 людям, связанным с «Роснано». Против бывших руководителей и сотрудников корпорации также поданы гражданские иски. Еще в мае 2026 года Чубайс сообщал, что общий объем предъявленных требований превысил 25 млрд рублей. Ранее The Insider писал, что суд взыскал с бывших топ-менеджеров «Роснано» 11,9 млрд рублей по делу Crocus, а по делу о производстве гибких планшетов Plastic Logic — более 5,5 млрд рублей.

В апреле 2026 года бывший топ-менеджер Борис Галкин получил девять лет колонии. В сентябре аналогичный срок назначили бывшему управляющему директору Андрею Кушнареву по делу о растрате более 7,5 млрд рублей при создании производства микросхем. Бывшего управляющего директора Ирину Рапопорт заочно приговорили к 15 годам колонии по делу о растрате около 1,6 млрд рублей.

В мае Чубайс назвал уголовные дела против бывших сотрудников «Роснано» репрессиями и издевательством над законом, а новое руководство корпорации — «рейдерской конторой».

В январе 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность Чубайса. Луговой назвал бывшего чиновника предателем и потребовал его наказания. В докладе ООН отдельно упоминается, что британские власти считают Лугового причастным к отравлению Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Британское публичное расследование установило, что Луговой и Дмитрий Ковтун осуществили отравление, вероятно действуя под руководством ФСБ. Операция, согласно выводам расследования, предположительно была одобрена Николаем Патрушевым и Владимиром Путиным.

Канада сняла санкции с Чубайса после его обращения

В августе 2026 года власти Канады исключили Чубайса из своего санкционного списка. Ограничения действовали с июня 2025 года. В официальном постановлении говорится, что бывший российский чиновник направил заявление об исключении из списка, после рассмотрения которого министр иностранных дел обнаружил достаточные основания для удовлетворения просьбы.

Чубайс добивался снятия санкций через Федеральный суд Канады. В обращении он называл себя историческим противником Путина и утверждал, что с 2022 года находится в добровольном изгнании именно из-за несогласия с войной. Бывший чиновник также жаловался на арест имущества в России и невозможность вести полноценную финансовую деятельность за рубежом.

При этом в опубликованном канадскими властями постановлении не говорится о письме Чубайса Путину. Ведомство не раскрывает конкретные доказательства, на основании которых приняло решение об отмене санкций.