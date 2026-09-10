Бывшего топ-менеджера «Роснано» приговорили к 9 годам по делу о хищении 7,5 млрд рублей при создании завода чипов

Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего управляющего директора «Роснано» Андрея Кушнарëва к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 7,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Его также оштрафовали на 76 млн рублей и на 2,5 года запретили занимать руководящие должности. Суд удовлетворил иск «Роснано» о возмещении ущерба на сумму более 7,5 млрд рублей.

Кушнарëва признали виновным в хищении денег, выделенных на проект Crocus по созданию в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. В проект вложили почти 12 млрд рублей, однако производство так и не запустили. Кушнарëв с апреля 2019-го по июль 2022 года возглавлял созданное для реализации проекта ООО «Крокус наноэлектроника».

По версии следствия, хищение происходило с апреля 2013-го по март 2021 года. Вторым обвиняемым по делу проходит бывший заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, объявленный в международный розыск. В 2015 году он уехал из России в Германию, его дело планируют рассмотреть заочно.

Проект Crocus запустили в 2011 году вместе с французской Crocus Technology. Как писал The Insider, общий объем инвестиций превышал €200 млн, включая €100 млн софинансирования со стороны «Роснано». В 2016 году госкорпорация выкупила долю французского партнера, а в 2022-м передала свою долю компании «КНЭ-ИС», которая позднее попала под санкции Евросоюза. В 2024 году «Крокус наноэлектроника» сообщила о намерении признать себя банкротом.

Завод мог выпускать продукцию по технологическому процессу 65 нанометров, однако выполнял только половину производственного цикла и оставался зависимым от зарубежных рынков, рассказывал The Insider. После введения санкций предприятие фактически прекратило работу. При этом проект считался крупнейшей попыткой «Роснано» создать в России собственное производство микросхем.

Параллельно с уголовным делом «Роснано» добивалось взыскания убытков по проекту Crocus с более широкого круга бывших руководителей, включая Анатолия Чубайса, Кушнарëва и Удальцова. В июле 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал с девяти бывших топ-менеджеров почти 11,9 млрд рублей. Госкорпорация утверждала, что деньги направлялись на финансирование проектных компаний на невыгодных условиях, а бывшие руководители продолжали увеличивать вложения даже после того, как отсутствие у технологии промышленного применения стало очевидным.

Сам Чубайс не фигурирует в уголовном деле против Кушнарëва и Удальцова. Он называл преследование бывших сотрудников «Роснано» репрессиями и «издевательством над законом», а нынешнее руководство компании — «рейдерской конторой». «Роснано» Чубайс возглавлял с 2008 по 2020 год. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он покинул страну.