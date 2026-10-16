Бывшего директора библиотеки РАН арестовали по делу о мошенничестве

Замоскворецкий районный суд в Москве отправил в СИЗО эксдиректора Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) Олега Шорина. Его подозревают в мошенничестве, пишет газета «Коммерсантъ».

Шорину вменяют мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Детали обвинения, однако, пока неизвестны.

Связано ли с дело с работой Шорина именно на посту главы библиотеки РАН, также неясно. Он занимал эту должность с 2017 по 2023 годы.

До его ухода в декабре 2023-го БЕН РАН оказалась в поле зрения правоохранительных органов. В июне Хамовнический суд Москвы оштрафовал ее на 141 тысячу рублей за нецелевое использование бюджетных средств. Речь шла о сумме в размере 2,8 млн рублей.

До работы при РАН Шорин был руководителем столичного ООО «Вивальди», которое специализируется на разработке программного обеспечения. После ухода из библиотеки при академии он вернулся в тот же бизнес, но в другой компании, отмечает «Ъ». На сайте самого Шорина также упоминается его работа в Российской национальной библиотеке, где он руководил «цифровой трансформацией».