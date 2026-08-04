Ректор ГИТИСа ушел со своего поста на фоне коррупционных расследований в российских вузах

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский оставил свой пост. Об этом во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба университета. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники пишет, что в его отношении уже начало проверку МВД.

Как уточнили в учебном заведении, Заславский покинул свой пост по собственному желанию. Во вторник, 4 августа, его заявление подписала министр культуры Ольга Любимова.

И.о. ректора ГИТИСа вместо Заславского, который занимал этот пост 10 лет, назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. До назначения на эту должность Заславский был театральным критиком.

Увольнение Заславского произошло на фоне подозрений в коррупции в руководстве вуза. В конце июля телеканал «РЕН-ТВ» выпустил материал, в котором среди прочего рассказывалось, что ГИТИС оказался в центре коррупционного расследования: у правоохранительных органов якобы «возникли вопросы к трудоустройству родственников Заславского и сведениям о зарубежной недвижимости»: дети ректора работали в вузе, но Минкульт не уведомили о конфликте интересов. По данным «РЕН-ТВ», у жены ректора есть доля в доме в Черногории. Об этом также написал и Telegram-канал «112», который тоже нередко публикует «сливы» от силовиков.

Провоенный Telegram-канал «Рыбарь» также намекнул, что за увольнением ректора может стоять и идеологическая составляющая. Преподаватели вуза якобы делают «неоднозначные заявления» и «выражают сочувствие патриотам», а «исполняющая обязанности декана Олеся Невмержицкая ставит постановки по произведениям авторов, публично занявших проукраинскую позицию». Это канал назвал формой «продолжающегося скрытого протеста».

Уже после новости об отставке Заславского газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к МВД, написала, что силовики начали проверку в отношении бывшего ректора. Его, в частности, проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Дело пока не заведено.