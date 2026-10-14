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Новости

Экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли задержали по делу о взятке

The Insider
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Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. 

О задержании экс-ректора стало известно ранее днем, 14 октября. Следствие ходатайствовало также о домашнем аресте. 

Статья, которую вменяют Синельникову-Мурылеву, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подробности его дела неизвестны. 

Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития Синельников-Мурылев возглавлял с 2007 по 2024 годы, с 2022 по 2023-й он также был проректором РАНХиГС. Он преподавал и в других учебных заведениях, в том числе в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, где был главным научным сотрудником. 

В 2022 году расследователи нашли у семьи Синельникова-Мурылева два частных дома во Франции, на Лазурном берегу. Сергей Синельников-Мурылев был фигурантом нескольких скандалов в академической среде, связанных с плагиатом. Например, он был научным руководителем при подготовке диссертации проректора РАНХиГС Георгия Идрисова, в которой нашли плагиат. 

На счету бывшего ректора это уголовное дело не первое. В марте 2025-го его приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о растрате в особо крупном размере. 

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Публикация:«Экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли задержали по делу о взятке»

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