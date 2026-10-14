Полиция ОАЭ арестовала двух пилотов с Мальдив по подозрению в связях с пилотом Flydubai, пытавшимся устроить катастрофу на рейсе в Израиль

Полиция ОАЭ арестовала двух пилотов с гражданством Мальдив по делу о попытке теракта на борту самолета Flydubai. Как сообщает мальдивский новостной портал Adhadhu со ссылкой на собственные источники, посольство островного государства в ОАЭ уведомило о произошедшем семьи арестованных.

Два пилота, работавших в авиакомпании Flydubai, были взяты под стражу еще 3 октября, то есть через три дня после инцидента с рейсом FZ1073. По данным Adhadhu, в штате авиакомпании числится шесть пилотов с Мальдив, причем арестованные поступили на работу позже других своих соотечественников. Сообщается, что эти двое общались на работе с Хаммамом аль-Хаммами, который обвиняется в попытке разбить самолет.

3 октября генпрокуратура ОАЭ впервые официально назвала нападение на борту самолета Flydubai попыткой теракта. Как сообщалось ранее, 30 сентября второй пилот Boeing 737 MAX 8, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, напал на капитана воздушного судна и попытался вывести из строя приборы в кабине, чтобы разбить самолет. Тяжелораненый капитан, гражданин Индии Смит Мачхар, смог оказать сопротивление аль-Хаммами и открыть дверь кабины, после чего ему на помощь пришли израильские пассажиры. Они смогли скрутить нападавшего и оказать капитану первую медицинскую помощь.

Самолет экстренно сел в аэропорту города Табук (Саудовская Аравия). Как сообщалось, борт посадили пилоты, оказавшиеся среди пассажиров.