Пассажир рейса Flydubai рассказал, что сумел выровнять падающий самолет благодаря телешоу об авиакатастрофах

Как следует из рассказа Хаюна, после того как второй пилот напал на капитана воздушного судна и ранил его ножом, тот сумел открыть дверь кабины, что позволило пассажирам вмешаться. Когда Хаюн вошел в кабину, раненый лежал на полу, а второй пилот был у приборной доски, пытаясь разбить приборы, чтобы лишить самолет управления. Израильтянин обезвредил его, применив удушающий прием, вытащил из кабины и позвал на помощь соотечественников, находившихся в салоне. В это время, по словам Хаюна, нос самолета был направлен вниз.

«Вместе мы зафиксировали террориста. Я прыгнул обратно на место [в кресло пилота], начал тянуть штурвалы... Я смотрю „Расследование авиакатастроф“. Самолет начал еще немного выравниваться, а потом пилот сказал мне, что берет управление на себя».

Из слов Хаюна следует, что в салоне среди пассажиров находились еще два пилота Flydubai: «Снаружи случайно сидели два пилота в салоне, не знаю, что они там делали, это их пилоты».

По данным СМИ, Хаюн по профессии сантехник. Телешоу, которое он упомянул, — Air Crash Investigation, запущенное в 2003 году. Согласно описанию с сайта Imdb, передача представляет собой «реконструкцию реальных авиакатастроф с интервью с авиационными экспертами и очевидцами».

Как сообщалось ранее, второй пилот рейса FZ1073, следовавшего утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, напал на командира судна и попытался устроить авиакатастрофу, но был обезврежен при участии пассажиров. Самолет экстренно сел в Саудовской Аравии. Власти Израля рассматривают произошедшее как теракт.

О капитане воздушного судна известно, что это гражданин Индии Смит Мачхар. Он находится в больнице. Имя второго пилота не разглашается. Ynet утверждало, что он гражданин Омана.