Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.56

EUR

94.88

OIL

101.62

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

4422

 

 

 

 

 

Новости

Пассажир рейса Flydubai рассказал, что сумел выровнять падающий самолет благодаря телешоу об авиакатастрофах

The Insider
Янив Хаюн. Фото: Reuters

Янив Хаюн. Фото: Reuters

Пассажир рейса Flydubai, который помог обезвредить пилота, предположительно намеревавшегося разбить самолет, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рассказал о том, что произошло на борту. По словам израильтянина Янива Хаюна, он смог самостоятельно выровнять оставшийся без управления и падающий самолет благодаря знаниям, полученным из телепрограммы.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4168

Как следует из рассказа Хаюна, после того как второй пилот напал на капитана воздушного судна и ранил его ножом, тот сумел открыть дверь кабины, что позволило пассажирам вмешаться. Когда Хаюн вошел в кабину, раненый лежал на полу, а второй пилот был у приборной доски, пытаясь разбить приборы, чтобы лишить самолет управления. Израильтянин обезвредил его, применив удушающий прием, вытащил из кабины и позвал на помощь соотечественников, находившихся в салоне. В это время, по словам Хаюна, нос самолета был направлен вниз.

«Вместе мы зафиксировали террориста. Я прыгнул обратно на место [в кресло пилота], начал тянуть штурвалы... Я смотрю „Расследование авиакатастроф“. Самолет начал еще немного выравниваться, а потом пилот сказал мне, что берет управление на себя».

Из слов Хаюна следует, что в салоне среди пассажиров находились еще два пилота Flydubai: «Снаружи случайно сидели два пилота в салоне, не знаю, что они там делали, это их пилоты».

По данным СМИ, Хаюн по профессии сантехник. Телешоу, которое он упомянул, — Air Crash Investigation, запущенное в 2003 году. Согласно описанию с сайта Imdb, передача представляет собой «реконструкцию реальных авиакатастроф с интервью с авиационными экспертами и очевидцами».

Как сообщалось ранее, второй пилот рейса FZ1073, следовавшего утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, напал на командира судна и попытался устроить авиакатастрофу, но был обезврежен при участии пассажиров. Самолет экстренно сел в Саудовской Аравии. Власти Израля рассматривают произошедшее как теракт.

О капитане воздушного судна известно, что это гражданин Индии Смит Мачхар. Он находится в больнице. Имя второго пилота не разглашается. Ynet утверждало, что он гражданин Омана.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Пассажир рейса Flydubai рассказал, что сумел выровнять падающий самолет благодаря телешоу об авиакатастрофах»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте