Пилот, предположительно пытавшийся разбить самолет с израильтянами, из Омана. Посадить лайнер помогли пилоты, бывшие среди пассажиров — Ynet

Согласно анализу, проведенному Минобороны и спецслужбами Израиля, один из пилотов самолета авиакомпании Flydubai с израильскими пассажирами на борту пытался устроить авиакатастрофу, пишет Ynet. Власти рассматривают версию теракта.
Пилот, предположительно пытавшийся разбить самолет, оказался гражданином Омана. Командир экипажа, который помешал ему с помощью нескольких пассажиров, — гражданин ОАЭ. Между тем, неназванный израильский источник Ynet рассказал, что в разрешении ситуации участвовал «сотрудник службы безопасности, работавший под прикрытием», а посадить самолет помогли пилоты, оказавшиеся среди пассажиров.
«Мы услышали крики. Потом открылась дверь кабины, мы увидели много крови, кто-то ударил пилота ножом. <...> На борту были врач и медсестра, которые оказали пилоту первую помощь. Израильтяне вместе с экипажем обезвредили нападавшего, мы совершили вынужденную посадку. Были также моменты, когда мы думали, что мы не выберемся из этого живыми», — рассказала i24NEWS одна из пассажирок по имени Мириам.
Корреспондент The Times of Israel Эмануэль Фабиан опубликовал видео из самолета, судя по которому ранены оба пилота. На кадрах видны двое окровавленных мужчин, которым медики оказывают помощь. Как заметил The Insider, на форме одного из них три полосы, что означает, что это второй пилот. Он, судя по всему, без сознания. Второй мужчина в сознании, голос за кадром говорит ему по-английски не засыпать. Это, по всей видимости, командир экипажа, предотвративший катастрофу.
Находящиеся рядом мужчины показывают на пострадавших и говорят (на иврите), что один пилот напал на другого и пытался его убить. По их словам, им удалось вмешаться, взять ситуацию под контроль и спасти пострадавшего пилота, после чего они остались у кабины, чтобы охранять его. Один из мужчин просит продолжать снимать происходящее, чтобы сохранить видеодоказательства.
На видео появляется человек в той же футболке Skechers, что и на более ранних фото, распространенных израильскими СМИ, что позволяет судить о подлинности видео.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ отправить в Саудовскую Аравию самолеты, чтобы доставить пассажиров рейса FZ1073 в Израиль.
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