Пилот, предположительно пытавшийся разбить самолет с израильтянами, из Омана. Посадить лайнер помогли пилоты, бывшие среди пассажиров — Ynet

Согласно анализу, проведенному Минобороны и спецслужбами Израиля, один из пилотов самолета авиакомпании Flydubai с израильскими пассажирами на борту пытался устроить авиакатастрофу, пишет Ynet. Власти рассматривают версию теракта.

Пилот, предположительно пытавшийся разбить самолет, оказался гражданином Омана. Командир экипажа, который помешал ему с помощью нескольких пассажиров, — гражданин ОАЭ. Между тем, неназванный израильский источник Ynet рассказал, что в разрешении ситуации участвовал «сотрудник службы безопасности, работавший под прикрытием», а посадить самолет помогли пилоты, оказавшиеся среди пассажиров.

«Мы услышали крики. Потом открылась дверь кабины, мы увидели много крови, кто-то ударил пилота ножом. <...> На борту были врач и медсестра, которые оказали пилоту первую помощь. Израильтяне вместе с экипажем обезвредили нападавшего, мы совершили вынужденную посадку. Были также моменты, когда мы думали, что мы не выберемся из этого живыми», — рассказала i24NEWS одна из пассажирок по имени Мириам.

Корреспондент The Times of Israel Эмануэль Фабиан опубликовал видео из самолета, судя по которому ранены оба пилота. На кадрах видны двое окровавленных мужчин, которым медики оказывают помощь. Как заметил The Insider, на форме одного из них три полосы, что означает, что это второй пилот. Он, судя по всему, без сознания. Второй мужчина в сознании, голос за кадром говорит ему по-английски не засыпать. Это, по всей видимости, командир экипажа, предотвративший катастрофу.