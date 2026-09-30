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Самолет, летевший из Дубая в Израиль, потерял 4300 метров высоты за 30 секунд — Flightradar24. Предположительно, один из пилотов ранен ножом

The Insider
Один из самолетов Flydubai в аэропорту Дубая. Фото: EPA

Один из самолетов Flydubai в аэропорту Дубая. Фото: EPA

Авиакомпания Flydubai подтвердила, что на борту самолета, летевшего утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, произошел инцидент, передает Aljazeera. В авиакомпании также подтвердили, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту города Табук (Саудовская Аравия) и все пассажиры в безопасности.

Как пишет Ynet, по официально не подтвержденным данным один из пилотов попытался устроить авиакатастрофу, но второму пилоту с помощью пассажиров удалось вернуть контроль над самолетом. Один из пилотов получил ножевое ранение.

Согласно данным Flightradar24, незадолго до подачи первого сигнала бедствия передаваемые самолетом данные о высоте начали резко колебаться: расчетная вертикальная скорость показывала значения от −30 тысяч футов (9000 м) до +10 тысяч футов (3000 м) в минуту. В какой-то момент было зафиксировано снижение высоты с 30 875 футов (9410,7 м) до 16 750 футов (5105,4 м) всего за 29 секунд.

Flightradar24

Flightradar24

Flightradar24 опубликовал хронологию полета Boeing 737 MAX 8, начиная с 03:05 UTC и до 06:45 UTC (с 6:05 до 9:45 по московскому времени):

  • 03:05 UTC — вылет из Дубая 
  • 05:21 — начинаются колебания высоты
  • 05:22 — самолет теряет высоту более чем на 5000 м менее чем за 30 секунд
  • 05:31 — первый сигнал бедствия, код 7700 (общее чрезвычайное положение)
  • 05:38 — второй сигнал, код 7500 (незаконное вмешательство)
  • 06:45 — посадка в аэропорту Табук

В социальных сетях появились первые фото из самолета. На них один из пассажиров в футболке, испачканной кровью.

Иллюстрация к материалу

Израильский 12 канал утверждает, что смог связаться с одной из пассажирок, передает The Times of Israel. «Мы услышали крики. Затем открылась дверь кабины пилотов, и мы увидели кровь, кто-то ударил пилота перочинным ножом», — написала она в текстовом сообщении.

Как сообщалось ранее, после получения сигналов бедствия члены израильского Кабинета собрались на экстренное совещание, а ВВС Израиля поднял в воздух истребители.

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Публикация:«Самолет, летевший из Дубая в Израиль, потерял 4300 метров высоты за 30 секунд — Flightradar24. Предположительно, один из пилотов ранен ножом»

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