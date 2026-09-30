Самолет, летевший из Дубая в Израиль, потерял 4300 метров высоты за 30 секунд — Flightradar24. Предположительно, один из пилотов ранен ножом

Авиакомпания Flydubai подтвердила, что на борту самолета, летевшего утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, произошел инцидент, передает Aljazeera. В авиакомпании также подтвердили, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту города Табук (Саудовская Аравия) и все пассажиры в безопасности.

Как пишет Ynet, по официально не подтвержденным данным один из пилотов попытался устроить авиакатастрофу, но второму пилоту с помощью пассажиров удалось вернуть контроль над самолетом. Один из пилотов получил ножевое ранение.

Согласно данным Flightradar24, незадолго до подачи первого сигнала бедствия передаваемые самолетом данные о высоте начали резко колебаться: расчетная вертикальная скорость показывала значения от −30 тысяч футов (9000 м) до +10 тысяч футов (3000 м) в минуту. В какой-то момент было зафиксировано снижение высоты с 30 875 футов (9410,7 м) до 16 750 футов (5105,4 м) всего за 29 секунд.