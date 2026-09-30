Cамолет, летевший из Дубая в Израиль, подал сигнал бедствия, Израиль поднял истребители. Позднее выяснилось, что на борту подрались пилоты

Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая (ОАЭ) в Тель-Авив (Израиль), подал сигнал бедствия, сообщает Ynet. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац созвали срочное совещание. Из-за опасений о возможном захвате самолета подняты истребители ВВС Израиля. «Точной информации об угоне нет, пилот активировал сигнал бедствия. Мы не можем связаться с пилотом, и это вызывает беспокойство», — рассказал источник Ynet в службах безопасности.
Обновление: Причиной внештатной ситуации стала драка между пилотами самолета, сообщает Ynet. Лайнер сел в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. По уточненным данным, на борту находились 174 пассажира, включая 27 детей.
Самолет, выполнявший рейс FZ1073 / FDB1073, вылетел из Дубая в 7:05 по местному времени и должен был прибыть в аэропорт Бен-Гурион в 9:30. Примерно через полтора часа после начала полета, когда борт находился над Иорданией, экипаж подал сигнал 7700 (международный код чрезвычайной ситуации), а затем — код 7500, указывающий на захват воздушного судна. После этого самолет развернулся и вернулся в воздушное пространство Саудовской Аравии.
Flydubai — государственная авиакомпания со штаб-квартирой в Дубае.