Cамолет, летевший из Дубая в Израиль, подал сигнал бедствия, Израиль поднял истребители. Позднее выяснилось, что на борту подрались пилоты

Самолет, выполнявший рейс FZ1073 / FDB1073, вылетел из Дубая в 7:05 по местному времени и должен был прибыть в аэропорт Бен-Гурион в 9:30. Примерно через полтора часа после начала полета, когда борт находился над Иорданией, экипаж подал сигнал 7700 (международный код чрезвычайной ситуации), а затем — код 7500, указывающий на захват воздушного судна. После этого самолет развернулся и вернулся в воздушное пространство Саудовской Аравии.

Flydubai — государственная авиакомпания со штаб-квартирой в Дубае.