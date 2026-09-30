Второй пилот рейса Flydubai ранил командира ножом и попытался разбить авиалайнер с израильтянами на борту. Хроника дня

Первые подробности пришли от пассажиров. Собеседница израильского 12-го канала рассказала, что из кабины доносились крики, а потом люди в салоне увидели кровь. По ее словам, одного из пилотов ранили складным ножом. Тот же канал сообщал, что пилоты — выходцы из России и Украины, однако позже эта версия не подтвердилась. Ynet со ссылкой на источники в израильской авиаотрасли писал, что версия обычной драки не считается окончательной и проверяется подозрение, будто один из пилотов намеренно направил самолет к земле. Затем израильские источники заговорили о возможной попытке самоубийства, параллельно проверялся и террористический мотив. Впоследствии в Ynet утверждали, что командир экипажа — гражданин ОАЭ, а второй пилот — гражданин Омана.

Тем временем в соцсетях появились видео с борта. На одном командир лежал в крови на полу салона за пределами кабины, рядом пассажиры оказывали ему помощь, а неподалеку — связанный человек, по-видимому, без сознания. Один из пассажиров, показывая на него, говорил, что это тот, кто ранил пилота. На другой записи, опубликованной 13-м каналом, мужчина с окровавленным лицом обращается к камере:

«Мы здесь во время угона самолета. Сейчас мы обезвредили террористов, заходим на посадку. Все, кто меня слышит, — нам нужна помощь».

Пассажир по имени Адам рассказал 13-му каналу, что три-четыре человека спасли 180 жизней. Портал Walla сообщал, что раненый пилот не выжил, однако аэропорт Табука затем заявил, что оба пилота госпитализированы с травмами.

Пассажирка Мириам Шира Охайон рассказала AFP, что в момент нападения над Иорданией самолет был практически неуправляем, а второй пилот, по ее словам, пытался убить командира и совершить теракт-самоубийство. Фотографии после посадки показали, что у лайнера отсутствует часть руля направления. Бывший глава службы безопасности полетов ШАБАК Арик Зер объяснил 12-му каналу, что повреждение, скорее всего, вызвано резким пикированием, а не внешним объектом.

Днем Нетаньяху выступил с видеообращением. Он сказал:

«Во время полета, когда они приближались к [нашей] стране, один из пилотов ударил ножом другого пилота и, по всей видимости, пытался разбить самолет со всеми, кто находился на борту».

Премьер назвал пассажиров героями, предотвратившими большую катастрофу, и добавил, что Саудовская Аравия задержала одного из пилотов. По словам Нетаньяху, лайнер посадили другие пилоты, находившиеся на борту.

Накануне Нетаньяху заявил, что есть признаки подготовки нападения «врагов» на Израиль перед выборами, и по требованию лидера оппозиции Яира Лапида провел для него закрытый брифинг. Лапид отверг попытки связать брифинг с происшествием и заявил, что ничего даже отдаленно похожего на утренний случай с самолетом ему не сообщали, обвинив провластных «рупоров» в «дешевой политике» за счет безопасности страны. Министр транспорта Мири Регев потребовала приостановить все рейсы Flydubai в Израиль и поручила Управлению гражданской авиации проверить, не нарушили ли ОАЭ авиасоглашение, по которому в Израиле могут садиться только пилоты с паспортами стран, имеющих с ним дипломатические отношения. Президент Ицхак Герцог пообещал тщательно расследовать инцидент вместе с «эмиратскими партнерами» и назвал ОАЭ союзником в борьбе с террором.