Второй пилот рейса Flydubai ранил командира ножом и попытался разбить авиалайнер с израильтянами на борту. Хроника дня

Утром 30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, экстренно приземлился в саудовском Табуке после стычки в кабине пилотов. Как сообщали СМИ, второй пилот ударил командира ножом и попытался разбить лайнер, но его скрутили пассажиры. Официальные подробности появлялись постепенно, а первые версии успели несколько раз смениться.
Изначально Boeing 737 MAX 8 набрал крейсерскую высоту около 10,4 тысячи метров, а спустя примерно два с четвертью часа после вылета резко пошел вниз. Согласно данным Flightradar24, в 05:21 по Гринвичу лайнер еще держал крейсерскую высоту, а меньше чем через минуту оказался ниже 5,2 тысячи метров, разогнавшись примерно с 760 почти до 1,1 тысячи км/ч. После короткого подъема примерно до 6,6 тысячи метров самолет снова рухнул чуть ниже 4,6 тысячи, и следующий час шел на этой высоте неровно, что указывает на ручное пилотирование. Лайнер передал код 7700 (общая аварийная ситуация), затем 7500, означающий незаконное вмешательство, в том числе угон, а на подходе к Табуку вновь переключился на 7700.
Получив сигнал об угоне, Израиль поднял в воздух истребители, Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели экстренное совещание, а начальник генштаба Эяль Замир — оценку обстановки с командованием, сообщала The Times of Israel со ссылкой на источники в силовых структурах. Около 10:45 канцелярия премьера заявила, что ситуация под контролем и принимаются все меры, чтобы безопасно вернуть израильтян домой. Сама Flydubai поначалу ограничилась сообщением об «инциденте», после которого борт перенаправили в Табук, и заверила, что пассажиры в безопасности.
Первые подробности пришли от пассажиров. Собеседница израильского 12-го канала рассказала, что из кабины доносились крики, а потом люди в салоне увидели кровь. По ее словам, одного из пилотов ранили складным ножом. Тот же канал сообщал, что пилоты — выходцы из России и Украины, однако позже эта версия не подтвердилась. Ynet со ссылкой на источники в израильской авиаотрасли писал, что версия обычной драки не считается окончательной и проверяется подозрение, будто один из пилотов намеренно направил самолет к земле. Затем израильские источники заговорили о возможной попытке самоубийства, параллельно проверялся и террористический мотив. Впоследствии в Ynet утверждали, что командир экипажа — гражданин ОАЭ, а второй пилот — гражданин Омана.
Тем временем в соцсетях появились видео с борта. На одном командир лежал в крови на полу салона за пределами кабины, рядом пассажиры оказывали ему помощь, а неподалеку — связанный человек, по-видимому, без сознания. Один из пассажиров, показывая на него, говорил, что это тот, кто ранил пилота. На другой записи, опубликованной 13-м каналом, мужчина с окровавленным лицом обращается к камере:
«Мы здесь во время угона самолета. Сейчас мы обезвредили террористов, заходим на посадку. Все, кто меня слышит, — нам нужна помощь».
Пассажир по имени Адам рассказал 13-му каналу, что три-четыре человека спасли 180 жизней. Портал Walla сообщал, что раненый пилот не выжил, однако аэропорт Табука затем заявил, что оба пилота госпитализированы с травмами.
Пассажирка Мириам Шира Охайон рассказала AFP, что в момент нападения над Иорданией самолет был практически неуправляем, а второй пилот, по ее словам, пытался убить командира и совершить теракт-самоубийство. Фотографии после посадки показали, что у лайнера отсутствует часть руля направления. Бывший глава службы безопасности полетов ШАБАК Арик Зер объяснил 12-му каналу, что повреждение, скорее всего, вызвано резким пикированием, а не внешним объектом.
Днем Нетаньяху выступил с видеообращением. Он сказал:
«Во время полета, когда они приближались к [нашей] стране, один из пилотов ударил ножом другого пилота и, по всей видимости, пытался разбить самолет со всеми, кто находился на борту».
Премьер назвал пассажиров героями, предотвратившими большую катастрофу, и добавил, что Саудовская Аравия задержала одного из пилотов. По словам Нетаньяху, лайнер посадили другие пилоты, находившиеся на борту.
Накануне Нетаньяху заявил, что есть признаки подготовки нападения «врагов» на Израиль перед выборами, и по требованию лидера оппозиции Яира Лапида провел для него закрытый брифинг. Лапид отверг попытки связать брифинг с происшествием и заявил, что ничего даже отдаленно похожего на утренний случай с самолетом ему не сообщали, обвинив провластных «рупоров» в «дешевой политике» за счет безопасности страны. Министр транспорта Мири Регев потребовала приостановить все рейсы Flydubai в Израиль и поручила Управлению гражданской авиации проверить, не нарушили ли ОАЭ авиасоглашение, по которому в Израиле могут садиться только пилоты с паспортами стран, имеющих с ним дипломатические отношения. Президент Ицхак Герцог пообещал тщательно расследовать инцидент вместе с «эмиратскими партнерами» и назвал ОАЭ союзником в борьбе с террором.
Лишь спустя несколько часов Flydubai подтвердила, что в кабине произошла стычка. По данным перевозчика, управление взяли летевшие этим бортом сотрудники компании — они и посадили самолет в Табуке. Причины и мотивы произошедшего пока неизвестны и станут предметом официального расследования, говорится в заявлении, авиакомпания призвала воздержаться от преждевременных домыслов и сообщила об отправке в Табук двух резервных самолетов.
Израиль готовил для эвакуации военно-транспортные Super Hercules, но Эр-Рияд, по данным Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах, отказался их принять — дипломатических отношений между странами нет. Около 180 пассажиров, в основном израильтян, вывезли другим бортом Flydubai — редким прямым рейсом из Саудовской Аравии в Израиль. Вечером он приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Нетаньяху поручил усилить меры безопасности как у израильских, так и у иностранных авиаперевозчиков.
Позже посольство Индии в Саудовской Аравии подтвердило, что раненый командир — гражданин Индии Смит Мачхар, назвав его «отважным индийским пилотом». По данным дипмиссии, его госпитализировали в Табуке, где он получает необходимую помощь. Полной информации о его здоровье пока нет, но состояние пилота называют стабильным. Посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде поддерживают связь с его семьёй и саудовскими властями и обещают оказать всю возможную помощь.
Нетаньяху также выразил Мачхару благодарность за «исключительную храбрость». Премьер написал:
«Несмотря на то что его ударили ножом и тяжело ранили, он дал отпор, сопротивлялся, открыл дверь кабины и позволил пассажирам и экипажу одолеть нападавшего, предотвратив катастрофу в воздухе».
По словам Нетаньяху, пилот спас жизни 174 человек, среди которых были граждане Израиля и других стран. МИД Израиля назвал Мачхара героем и уточнил, что, несмотря на тяжёлое ранение, он сумел разблокировать дверь кабины, благодаря чему израильские пассажиры и экипаж Flydubai из ОАЭ смогли помочь ему.