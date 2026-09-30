За попытку разбить самолет пилоту может грозить ответственность сразу в нескольких странах — юрист по авиационному праву ОАЭ

Попытка второго пилота рейса FZ1073 направить самолет в землю может расследоваться сразу в нескольких юрисдикциях, рассказала The Insider эксперт по авиационному праву ОАЭ, управляющий партнер Al Jallaf Advocates & Legal Consultants Амна Аль-Джаллаф.

По ее словам, законодательство ОАЭ о гражданской авиации распространяется в том числе на происшествия на борту зарегистрированных в стране гражданских самолетов за пределами Эмиратов. При этом учитываются также законы и юрисдикция государства, на территории или в воздушном пространстве которого находился самолет.

Законодательство ОАЭ предусматривает отдельные уголовные составы за акты насилия на борту воздушного судна, если они могут поставить под угрозу его безопасность, а также за незаконное вмешательство в деятельность воздушного судна.

«Если сообщения об обстоятельствах произошедшего в конечном итоге подтвердятся, юридические последствия потенциально могут выйти за рамки внутренних дисциплинарных мер авиакомпании. Конкретные последствия будут зависеть от установленных фактов, характера действий, применимого уголовного законодательства и того, какая юрисдикция будет осуществлять правоприменение».

По ее словам, дело может затрагивать сразу несколько государств: ОАЭ как страну регистрации самолета и государство-эксплуатанта, страну, в воздушном пространстве которой произошел инцидент, а также Саудовскую Аравию, где Boeing совершил экстренную посадку.

Помимо уголовного преследования, власти ОАЭ обладают полномочиями принимать меры в отношении авиационных лицензий лиц, действия которых повлияли на безопасность полетов. Какие именно меры будут приняты в отношении второго пилота FZ1073, будет зависеть от результатов расследования.

Аль-Джаллаф подчеркнула, что пока обстоятельства произошедшего официально расследуются, преждевременно говорить о конкретных статьях обвинения, судьбе лицензии пилота или о том, сможет ли он когда-либо вернуться к коммерческим полетам.

Что случилось

Рейс FZ1073 авиакомпании Flydubai утром 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. Примерно через полтора часа после взлета Boeing 737 MAX 8 начал резко терять высоту, после чего экипаж передал аварийные коды 7700, означающий общее чрезвычайное положение, и 7500 — незаконное вмешательство. Самолет со 174 пассажирами, включая 27 детей, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

По данным Ynet, основанным на анализе Минобороны и спецслужб Израиля, второй пилот, гражданин Омана, напал на командира экипажа и попытался разбить самолет. Израильские власти рассматривают версию теракта. Обезвредить второго пилота помогли пассажиры. Неназванный израильский источник Ynet утверждает, что среди них был сотрудник службы безопасности, работавший под прикрытием, а посадить самолет помогли оказавшиеся среди пассажиров пилоты.