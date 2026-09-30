Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.43

EUR

96.06

OIL

103.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1296

 

 

 

 

 

Новости

За попытку разбить самолет пилоту может грозить ответственность сразу в нескольких странах — юрист по авиационному праву ОАЭ

The Insider
На фото слева — КВС, справа — второй пилот, которого, по всей видимости, и подозревают в нападении

На фото слева — КВС, справа — второй пилот, которого, по всей видимости, и подозревают в нападении

Попытка второго пилота рейса FZ1073 направить самолет в землю может расследоваться сразу в нескольких юрисдикциях, рассказала The Insider эксперт по авиационному праву ОАЭ, управляющий партнер Al Jallaf Advocates & Legal Consultants Амна Аль-Джаллаф.

По ее словам, законодательство ОАЭ о гражданской авиации распространяется в том числе на происшествия на борту зарегистрированных в стране гражданских самолетов за пределами Эмиратов. При этом учитываются также законы и юрисдикция государства, на территории или в воздушном пространстве которого находился самолет.

Законодательство ОАЭ предусматривает отдельные уголовные составы за акты насилия на борту воздушного судна, если они могут поставить под угрозу его безопасность, а также за незаконное вмешательство в деятельность воздушного судна.

«Если сообщения об обстоятельствах произошедшего в конечном итоге подтвердятся, юридические последствия потенциально могут выйти за рамки внутренних дисциплинарных мер авиакомпании. Конкретные последствия будут зависеть от установленных фактов, характера действий, применимого уголовного законодательства и того, какая юрисдикция будет осуществлять правоприменение».

По ее словам, дело может затрагивать сразу несколько государств: ОАЭ как страну регистрации самолета и государство-эксплуатанта, страну, в воздушном пространстве которой произошел инцидент, а также Саудовскую Аравию, где Boeing совершил экстренную посадку.

Помимо уголовного преследования, власти ОАЭ обладают полномочиями принимать меры в отношении авиационных лицензий лиц, действия которых повлияли на безопасность полетов. Какие именно меры будут приняты в отношении второго пилота FZ1073, будет зависеть от результатов расследования.

Аль-Джаллаф подчеркнула, что пока обстоятельства произошедшего официально расследуются, преждевременно говорить о конкретных статьях обвинения, судьбе лицензии пилота или о том, сможет ли он когда-либо вернуться к коммерческим полетам.

Что случилось

Рейс FZ1073 авиакомпании Flydubai утром 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. Примерно через полтора часа после взлета Boeing 737 MAX 8 начал резко терять высоту, после чего экипаж передал аварийные коды 7700, означающий общее чрезвычайное положение, и 7500 — незаконное вмешательство. Самолет со 174 пассажирами, включая 27 детей, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

По данным Ynet, основанным на анализе Минобороны и спецслужб Израиля, второй пилот, гражданин Омана, напал на командира экипажа и попытался разбить самолет. Израильские власти рассматривают версию теракта. Обезвредить второго пилота помогли пассажиры. Неназванный израильский источник Ynet утверждает, что среди них был сотрудник службы безопасности, работавший под прикрытием, а посадить самолет помогли оказавшиеся среди пассажиров пилоты.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«За попытку разбить самолет пилоту может грозить ответственность сразу в нескольких странах — юрист по авиационному праву ОАЭ»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте