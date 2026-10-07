WSJ: Второй пилот рейса Flydubai заранее добивался рейсов в Израиль и едва не совершил теракт еще в июле

Второй пилот Flydubai Хамам аль-Хаммами, которого обвиняют в попытке разбить рейс FZ1073 до Тель-Авива, рассказал следователям, что целенаправленно искал авиакомпании и маршруты с полетами в Израиль. Этим летом он едва не совершил нападение, но передумал, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования.

Гражданин Омана, живущий в Дубае, устроился во Flydubai в феврале. До этого Oman Air отстранила его от полетов из-за подозрений в экстремистских взглядах, а Royal Air Maroc отказала ему в работе. Затем он стал искать перевозчика, летающего в Израиль, и добивался назначения на линию Дубай — Тель-Авив. Отмечается, что у следствия есть доступ к его электронным устройствам.

По данным источников WSJ, Хаммами собирался устранить командира и направить самолет на цель вроде аэропорта Бен-Гурион. Он был готов сделать это еще в июле на рейсе по тому же маршруту, но, по словам части собеседников издания, не стал, поскольку беспокоился за одного из членов экипажа. Мотивом нападения он назвал ситуацию в Газе.

Оманские власти, изучив активность Хаммами в интернете, сняли его с полетов, отправили на программу дерадикализации и перевели на офисную должность, однако своими опасениями ни с кем не поделились. Flydubai, по данным WSJ, проверила пилота только на судимость, а Израиль, заранее получив списки экипажа, не вычеркнул его, хотя граждан Омана к таким рейсам допускать не должны. Flydubai от комментариев отказалась.

Самолет Flydubai, летевший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском Табуке после стычки в кабине. Второй пилот напал на командира и направил лайнер в пике, но его обезвредили пассажиры и экипаж, а посадить самолет помогли пилоты авиакомпании, летевшие в салоне. Раненый командир, гражданин Индии Смит Мачхар, сумел открыть дверь кабины. На борту находились около 180 человек, в основном израильтяне.