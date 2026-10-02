«Я не мог позволить всем погибнуть». Капитан Flydubai пришел в себя и рассказал о нападении второго пилота

Капитан Flydubai Смит Маччхар, получивший тяжелые ранения во время попытки захвата самолета, впервые рассказал о произошедшем. По его словам, несмотря на ранения, он продолжал сопротивляться второму пилоту, поскольку понимал, что в противном случае могут погибнуть все находившиеся на борту.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе FZ 1073, направлявшемся в Тель-Авив. Второй пилот напал на Маччхара в кабине. Самолет начал терять управление, однако нескольким пассажирам удалось ворваться в кабину и обезвредить нападавшего. Управление взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

«В тот момент я боролся за свою жизнь. Я был настолько тяжело ранен, что упал. Я думал: а что, если я не смогу подняться?» — рассказал Маччхар премьер-министру Индии Нарендре Моди во время видеозвонка.

По словам пилота, он летает уже 17 лет, 11 из них он — командир воздушного судна. «Даже с закрытыми глазами я буду знать, что происходит у меня с самолетом», — говорит пилот. Поэтому, лежа на полу кабины, он понял, что самолет падает.

«Когда я лежал на полу, я чувствовал, что самолет идет вниз. Я точно понимал, чем это закончится. Дверь была совсем рядом. И хотя меня продолжали избивать, я просто открыл ее. Тогда вошли остальные. И их роль во всем произошедшем была не меньше моей. Да, я делал это, чтобы спасти собственную жизнь. Но одновременно я понимал, что не могу позволить всем этим людям погибнуть. После этого люди здесь... Мне оказали такую помощь и медицинскую поддержку, что лучше просто невозможно представить».

Маччхар потерял большое количество крови и получил тяжелые ранения. Первоначально ему оказали помощь в Саудовской Аравии, затем перевезли в больницу Абу-Даби, где он продолжает лечение.

Подозреваемого второго пилота также перевезли из Саудовской Аравии в ОАЭ, где в отношении него ведется расследование по делу о терроризме. Советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш назвал произошедшее «опасным террористическим актом».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, подозреваемый — гражданин Омана. Между Оманом и Израилем нет официальных дипломатических отношений, и пока неизвестно, каким образом он получил разрешение выполнять рейс в Израиль.

Личность второго пилота власти пока не раскрыли. Его мотив и использованное при нападении оружие официально также не установлены. Нетаньяху предположил, что это мог быть нож или топор. По его словам, нападавший подвергся «исламистской радикальной идеологической обработке», однако возможные связи с Ираном или другими сторонами пока не установлены.

Президент США Дональд Трамп также предположил, что подозреваемый может быть связан с Ираном, но не привел доказательств этого утверждения.