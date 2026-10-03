Генпрокуратура ОАЭ назвала нападение на рейсе Flydubai попыткой теракта. Второй пилот атаковал капитана аварийным топором

Генпрокуратура ОАЭ впервые официально назвала нападение второго пилота рейса Flydubai FZ1073 попыткой теракта. По данным следствия, во время полета он атаковал командира самолета аварийным топором и попытался захватить управление лайнером, следовавшим из Дубая в Тель-Авив.

О результатах предварительного расследования сообщил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси. По его словам, следствие пришло к выводу, что второй пилот «приступил к осуществлению своего плана» уже во время рейса: напал на капитана в кабине, ударил его аварийным топором и попытался получить контроль над самолетом.

Это первое заявление эмиратских следователей, в котором произошедшее прямо названо попыткой теракта. Расследование продолжается. Следователи устанавливают мотивы второго пилота, возможные связи, а также изучают вещественные и цифровые доказательства. Результаты власти ОАЭ обещают обнародовать после завершения всех необходимых процедур. Личность подозреваемого эмиратские власти официально не называли. Источники Reuters утверждают, что им был гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами.

Инцидент произошел 30 сентября на борту Boeing 737, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. The Insider писал, что после нападения на капитана самолет начал резко терять высоту. По данным Flightradar24, за чуть более чем 30 секунд лайнер снизился примерно на пять километров. Второго пилота удалось обезвредить пассажирам и членам экипажа. Самолет совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

Капитан Смит Маччхар получил тяжелые ранения. Позднее он рассказал, что, несмотря на потерю крови, сумел открыть дверь кабины, что позволило другим людям попасть внутрь и обезвредить нападавшего. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш уже называл произошедшее «опасным террористическим актом». Однако тогда официальное расследование еще продолжало проверять террористическую версию.