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Израиль начал вывозить пассажиров, застрявших в ОАЭ после попытки теракта на рейсе Flydubai

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Израиль начинает вывозить пассажиров, застрявших в ОАЭ после того, как Эмираты отменили все рейсы в Израиль, сообщает Associated Press. Авиасообщение прервалось после инцидента на борту Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот напал на капитана и едва не разбил самолет со 182 людьми на борту. Первыми из Дубая вылетят Arkia и Israir, El Al заберет пассажиров 4 октября.

Биньямин Нетаньяху заявил, что второй пилот, гражданин Омана, прошел «исламистскую радикальную индоктринацию», однако доказательств не привел. По словам премьера, Израиль выясняет, был ли нападавший кем-то послан. Дональд Трамп сказал, что предварительные данные указывают на связь нападения с Тегераном, и пообещал «очень сильно» ударить по Ирану, если причастность его агентов подтвердится.

Расследование ведут Эмираты при участии израильских следователей. Собеседник AP утверждает, что доказательств связи с Ираном пока нет, а действовал ли пилот в составе группы, неизвестно. Дипломатический советник ОАЭ Анвар Гаргаш назвал произошедшее «опасным террористическим актом» и отметил, что катастрофу предотвратил капитан.

Капитан Смит Мачхар, получивший ранения, лечится в больнице Абу-Даби. Он сумел открыть дверь кабины, и пассажиры скрутили нападавшего, пока Boeing 737 резко снижался. В видеозвонке с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Маччхар рассказал:

«Я боролся за свою жизнь. В какой-то момент я понял, что если не встану, пассажиры погибнут».

Самолет экстренно сел в саудовском Табуке почти через четыре часа после вылета.

Минобороны и спецслужбы Израиля пришли к выводу, что второй пилот пытался устроить авиакатастрофу, а посадить лайнер помогли пилоты, летевшие пассажирами. Перед посадкой самолет со 174 пассажирами, включая 27 детей, подал сигналы бедствия 7700 и 7500, и ВВС Израиля подняли в воздух истребители.

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Публикация:«Израиль начал вывозить пассажиров, застрявших в ОАЭ после попытки теракта на рейсе Flydubai»

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