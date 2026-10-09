Пилот рейса Flydubai вдохновлялся терактами 11 сентября и собирался врезаться в терминалы аэропорта Бен-Гурион — генпрокуратура ОАЭ

Второй пилот рейса Flydubai FZ1073 Хаммам аль-Хаммами, напавший на капитана с аварийным топором, вдохновлялся терактами 11 сентября 2001 года и планировал направить лайнер в терминалы аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, чтобы убить как можно больше людей. Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, его заявление передает The Wall Street Journal.

По словам генпрокурора, гражданин Омана, живший в Дубае, начал склоняться к экстремизму в 2017 году, когда учился в Австралии. На него повлияли тексты и онлайн-материалы экстремистов. Аш-Шамси сказал:

«Он черпал вдохновение в терактах 11 сентября 2001 года, и идея провести похожую операцию с использованием самолета прочно укоренилась в его мыслях».

С 2020 по 2024 год аль-Хаммами работал в Oman Air. По данным The Wall Street Journal, там его отстранили от полетов из-за подозрений в экстремистских взглядах. В начале 2025 года он на несколько месяцев устроился в Royal Air Maroc, хотя сама марокканская авиакомпания ранее заявляла, что отказала ему в работе после трёх месяцев предварительного обучения. Во Flydubai он пришел в январе. По словам генпрокурора, пилот прошел все необходимые проверки, и ни одна из них не выявила его взглядов.

До нападения аль-Хаммами дважды летал в Тель-Авив, чтобы изучить аэропорт и маршрут. Следствие продолжается, в том числе выясняется, были ли у пилота сообщники. После инцидента авиасообщение между ОАЭ и Израилем было остановлено.

Нападение произошло 30 сентября на борту Boeing 737 MAX 8, летевшего из Дубая в Тель-Авив. 3 октября генпрокуратура ОАЭ впервые официально назвала его попыткой теракта. После нападения лайнер начал резко терять высоту и за чуть более чем 30 секунд снизился примерно на пять километров. Тяжело раненный капитан Смит Мачхар открыл дверь кабины, пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего, а другие пилоты, летевшие как пассажиры на том же рейсе, посадили самолет в саудовском Табуке.