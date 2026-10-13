Добыча нефти в России в сентябре снизилась на 38 тысяч баррелей в сутки — ОПЕК

Добыча нефти в России в сентябре снизилась до 8,643 млн баррелей в сутки, следует из доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники. Это на 38 тысяч баррелей в сутки меньше пересмотренного августовского показателя, а тот, в свою очередь, был на 174 тысячи баррелей ниже июльского, пишет Bloomberg. В то же время темпы падения замедлились.

Как отмечается, отрасль продолжает оставаться под сильным давлением. Российским производителям приходится продавать за рубеж большие объемы сырья, поскольку из-за украинских атак ряд НПЗ сократил или остановил работу. Киев бьет по заводам, чтобы подорвать способность Кремля финансировать войну. Добыча в сентябре оказалась на 1,306 млн баррелей в сутки ниже квоты России в рамках соглашения с партнерами по ОПЕК+.

Интенсивность атак на российские НПЗ снизилась, но темп ударов по-прежнему превышает скорость ремонта, поэтому переработка заметно не выросла. В среднем заводы перерабатывали менее 4 млн баррелей в сутки при сезонной норме в 5,4–5,5 млн баррелей до начала украинской кампании. По оценке Rystad Energy, при нынешнем темпе атак переработка сохранится на уровне 3,5–4 млн баррелей в сутки.

Дональд Трамп недавно объявил об «энергетическом перемирии» между двумя странами, однако ни одна из сторон, судя по всему, на такую паузу не соглашалась. Тем временем Россия наращивает поставки сырой нефти на зарубежные рынки — на фоне боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченного предложения из Персидского залива. За четыре недели по 4 октября экспорт вырос до 3,76 млн баррелей в сутки, что стало максимумом с начала августа, следует из данных Bloomberg по отслеживанию танкеров.

9 октября Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Сразу после этого Минфин США выдал временную лицензию, которая до 7 апреля 2027 года разрешает импорт российского дизеля, запрещенный с 2022 года.