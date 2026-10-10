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Новости

После атаки дронов на Ростов-на-Дону загорелся нефтеналивной терминал мощностью 2,5 млн тонн в год

The Insider
Фото: Supernova+

Фото: Supernova+

Ростов-на-Дону подвергся атаке дронов в ночь на 10 октября. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ранены 6 человек.

«Всего ночью в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. В Ростове различные повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске - незаселенная новостройка. В Азове повреждены два судна».

Также, по словам Слюсаря, поврежден железнодорожный мост.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает о пожаре на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП). OSINT-анализ Astra подтверждает пожар на нефтеналивной терминале в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону (ранее назывался «Юг Руси»). Терминал обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта, а также используется для снабжения российской армии. Мощность — около 2,5 млн тонн в год (используется для перевалки продукции Новошахтинского завода нефтепродуктов и других поставщиков), отмечает Astra.

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Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках 4,8 млн тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Сразу после этого Минфин США снял запрет на импорт российского дизеля, который действовал с 2022 года. При этом в самой России продолжает действовать запрет на экспорт дизельного топлива, введенный из-за проблем с обеспечением внутреннего рынка.

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Публикация:«После атаки дронов на Ростов-на-Дону загорелся нефтеналивной терминал мощностью 2,5 млн тонн в год»

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