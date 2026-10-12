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Новости

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Вооруженные силы Южной Кореи находятся в состоянии полной боевой готовности

The Insider
Фото: Ahn Young-joon / AP Photo

Фото: Ahn Young-joon / AP Photo

Северная Корея 12 октября запустила несколько баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный штаб вооруженных сил Южной Кореи (JCS). Как минимум одна из ракет пролетела более 900 км. Как отметило агентство Associated Press, пуски северокорейских ракет зафиксировала также Япония.

В JCS отметили, что пуски баллистических ракет произошли примерно в 9:20 утра по местному времени из района Пхеньяна. Одна из ракет, направленная в сторону Японского моря (в КНДР его называют Восточно-корейским, а в Южной Корее — Восточным морем) пролетела более 900 км. В JCS заявили:

«Вооруженные силы Южной Кореи усилили наблюдение, готовясь к дальнейшим запускам, и находятся в состоянии полной боевой готовности, при этом тесно обмениваясь соответствующей информацией с Соединенными Штатами и Японией».

По данным южнокорейских военных, очередные запуски произошли менее чем через две недели после испытаний Северной Кореей, как предполагается, гиперзвуковой баллистической ракеты. Речь идет о запуске одной баллистической ракеты 3 октября из района Вонсан — также в сторону Японского моря.

AP со ссылкой на японского замминистра обороны Такаси Кояри сообщило, что Япония зафиксировала как минимум запуск двух ракет с интервалом в 17 минут. Первая пролетела около 220 км, вторая — более 900 км.

Тесты, проведенные КНДР 12 октября, произошли после того, как Южная Корея 8 октября провела первый испытательный запуск собственного гиперзвукового оружия как «явную демонстрацию силы в адрес Северной Кореи после взрыва наземной мины к югу от границы в прошлом месяце», отметило Yonhap.

Агентство напомнило, что очередной виток напряженности между Сеулом и Пхеньяном возник после взрыва 21 сентября на южной стороне демилитаризованной зоны, в результате чего были ранены трое южнокорейских солдат, двое из которых до сих пор находятся в критическом состоянии. JCS вместе с Командованием ООН провели расследование и установили, что причиной взрыва стали наземные мины, намеренно заложенные северокорейскими войсками. Пхеньян свою причастность к инциденту отрицает.

В июле власти Южной Кореи заявили об отказе от политики приоритетного условия ядерного разоружения КНДР и предложили Пхеньяну сразу перейти к переговорам о мире.

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Публикация:«КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Вооруженные силы Южной Кореи находятся в состоянии полной боевой готовности»

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