Китай откроет новый мост в КНДР, который построили 12 лет назад, но до сих пор не использовали. На мосту замечены автомобили

Китай планирует в ближайшие дни открыть новый мост в Северную Корею, который был достроен еще в 2014 году, но до сих пор не использовался. Историк-кореевед Андрей Ланьков сообщил в своем Telegram-канале, что 5 октября на мосту включили освещение и по нему движутся автомобили.

«Официальная церемония открытия моста пока еще не проводилась, но кажется, что мост, который на протяжении 12 лет оставался маленькой геополитической загадкой, наконец заработал».

О том, что мост через реку Ялу (Амоккан), соединяющий китайский город Даньдун и город Синыйджу в КНДР, близок к открытию, пишет также Seoul Economic Daily. По данным издания, с середины сентября его несколько раз пересекали автомобили. В репортаже с места, опубликованном 6 октября, издание сообщает, что пространство у моста в Даньдуне в последнее время активно застраивалось: здесь появились десяток кафе, включая Starbucks и McDonald’s, и фургоны с едой. Местный таксист рассказал журналистам, что в последние недели тут резко возросло число туристов.

На пустыре у моста стоят десятки грузовых автомобилей без номеров. Источник Seoul Economic Daily рассказал, что машины, по всей видимости, предназначены для продажи в КНДР. Это запрещено санкциями ООН, «но в последнее время Китай, похоже, закрывает на это глаза», отметил собеседник издания.