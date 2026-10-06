Китай откроет новый мост в КНДР, который построили 12 лет назад, но до сих пор не использовали. На мосту замечены автомобили

Китай планирует в ближайшие дни открыть новый мост в Северную Корею, который был достроен еще в 2014 году, но до сих пор не использовался. Историк-кореевед Андрей Ланьков сообщил в своем Telegram-канале, что 5 октября на мосту включили освещение и по нему движутся автомобили.
«Официальная церемония открытия моста пока еще не проводилась, но кажется, что мост, который на протяжении 12 лет оставался маленькой геополитической загадкой, наконец заработал».
О том, что мост через реку Ялу (Амоккан), соединяющий китайский город Даньдун и город Синыйджу в КНДР, близок к открытию, пишет также Seoul Economic Daily. По данным издания, с середины сентября его несколько раз пересекали автомобили. В репортаже с места, опубликованном 6 октября, издание сообщает, что пространство у моста в Даньдуне в последнее время активно застраивалось: здесь появились десяток кафе, включая Starbucks и McDonald’s, и фургоны с едой. Местный таксист рассказал журналистам, что в последние недели тут резко возросло число туристов.
На пустыре у моста стоят десятки грузовых автомобилей без номеров. Источник Seoul Economic Daily рассказал, что машины, по всей видимости, предназначены для продажи в КНДР. Это запрещено санкциями ООН, «но в последнее время Китай, похоже, закрывает на это глаза», отметил собеседник издания.
Американский портал о Северной Корее NK News в конце сентября опубликовал фото грузовиков, движущихся по мосту, которые были обнаружены в китайских социальных сетях.
Строительство моста было начато в 2011 году, его длина составляет три километра, дорожное полотно включает четыре полосы (по две в каждую сторону). Как пишет Ланьков, проект оплатила китайская сторона, она же на протяжении 12 лет занималась ремонтом и поддержкой объекта. По словам ученого, точные причины заморозки проекта неизвестны, но против открытия моста возражал Пхеньян, поскольку отношения между странами испортились.
«Однако сейчас ситуация радикально изменилась. В условиях американо-китайского противостояния, которое, вероятно, продлится еще не одно десятилетие, китайское правительство не может позволить себе ссориться с Северной Кореей, вдруг превратившейся в важнейшую стратегическую буферную зону у китайских границ. Кроме того, Китай не может закрывать глаза и на сближение России и КНДР. В принципе, прямых неприятностей Китаю это сближение не сулит, но всё равно некий дискомфорт по его поводу в Пекине ощущается. Так что, скорее всего, во время государственного визита Си Цзиньпина в Пхеньян весной этого года было согласовано и решение об открытии многострадального моста (на каких условиях — узнаем через десятилетия, но что-то говорит мне, что северокорейцы не продешевили)».
До сих пор Китай и КНДР соединял один мост через Ялу, построенный еще в 1943 году. Через него проходило примерно 70–80% всего товаропотока между странами.