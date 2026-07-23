Южная Корея отказалась от приоритетного условия ядерного разоружения КНДР и предложила Пхеньяну сразу перейти к миру

Сеул отказывается от политики «сначала денуклеаризация» и переходит к принципу «сначала мир» в отношениях с Пхеньяном. Об этом заявил южнокорейский министр объединения Чон Дон Ён, сообщило агентство Reuters. Кроме того, он предложил больше не называть соседа «Северной Кореей», а использовать термин «Чосон», как себя и называют в КНДР.

Для возобновления диалога с Пхеньяном на протяжении последних лет Сеул выдвигал условие, согласно которому КНДР сначала должна была провести ядерное разоружение. В частности, занимавший в 2022 году пост президента Южной Кореи Юн Сок Ёль провозгласил «дерзкую инициативу», подразумевавшую денуклеаризацию Севера в обмен на экономическую и политическую помощь. Теперь от условия «сначала ядерное разоружение» решили отказаться.

По словам Чон Дон Ёна, подобный подход ничего не дал, кроме того, что замороженный на семь лет диалог с Пхеньяном так и не восстановился:

«Если поставить требование „сначала денуклеаризация“ во главу угла, то реальность такова, что диалог просто не начнется. Конечная цель денуклеаризации не отброшена, но „сначала денуклеаризация“ — в прошлом».

Вместо этого предлагаются новый принцип — «сначала мир», — а также разработка стратегии, которая на первом этапе будет направлена на замораживание ядерной программы КНДР, но не на моментальный отказ от нее.

Помимо этого, министр объединения предложил отказаться от использования привычного для южнокорейцев словосочетания «Северная Корея» («Пукхан» — дословно «Северный Хан», тогда как южнокорейцы называют себя «Хангук» — «Земля Хан») и называть соседа «Чосон». Именно так себя называют в КНДР в честь эпохи династии Чосон, когда Корея была единым государством. В Северной Корее называют соседа «Намчосон» — то есть «Южный Чосон». Традиционно Сеул и Пхеньян использовали такие названия, чтобы подчеркнуть незаконность существования соседа.

Как отмечает Reuters, КНДР пока не отвечает взаимностью на попытки президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна снизить напряжение между странами. В частности не помогла и приостановка работы громкоговорителей с антисеверокорейской пропагандой на границе.

В 2023 году лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Север и Юг больше не стремятся к объединению, а представляют собой два враждебных государства. Эти слова ознаменовали отказ от подхода, согласно которому Пхеньян считал соседа отколовшейся частью единой страны. В 2010-х годах Южная и Северная Кореи вели активные переговоры о нормализации отношений, а в 2018-м состоялся первый межкорейский саммит между Ким Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.