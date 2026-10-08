Власти Иркутской области сняли карантин после смерти сотрудницы противочумного института

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вечером 8 октября объявил о снятии карантина и завершении всех профилактических мероприятий, начатых после того, как сотрудница Иркутского противочумного института заболела внебольничной пневмонией. Медики также сняли с наблюдения всех, кто контактировал с умершей девушкой.

По словам Кобзева, проверка показала, что сотрудница была привита и обладала иммунитетом к опасным инфекциям, с которыми имела дело на работе. Нештатных ситуаций при обращении института с патогенными микроорганизмами, по его данным, не случалось. Губернатор сообщил:

«Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5 тысяч лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов».

Кобзев назвал санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Иркутске и Шелехове спокойной и поблагодарил Роспотребнадзор, Минздрав России и медиков региона за почти круглосуточную работу.

28-летняя лаборантка института Дарья Шипилова умерла в шелеховской больнице в ночь на 2 октября. По данным «Людей Байкала», 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем легочной чумы. Больницу закрыли на карантин, около 200 человек изолировали в ковидный центр. Глава Бурятии Алексей Цыденов отрицал, что девушка заразилась в командировке в республике, но подтвердил, что она погибла от чумы.

Власти Иркутской области диагноз долго не называли. 4 октября Роспотребнадзор заявил о «пневмонии неустановленной этиологии» и сообщил, что микроорганизмов, связанных с работой сотрудницы, в ее биоматериале не нашли. На следующий день Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления ведомства и не слушать «разные слухи». По данным «Людей Байкала», карантин на три недели ввели и в нескольких больницах Иркутска, а на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове сотрудников обязали носить медицинские маски.