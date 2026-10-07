США призвали американцев покинуть Россию из-за сообщений о чуме, Трамп пообещал позвонить Путину, а ЕС собрался экстренно обсудить ситуацию

Посольство США в России выпустило экстренное сообщение, в котором призвало американских граждан «немедленно покинуть страну» на фоне информации о возможной вспышке чумы в Иркутской области. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу. В Еврокомиссии (ЕК) заявили Euronews, что на 7 октября у стран ЕС запланировано обсуждение предполагаемой вспышки чумы в РФ. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя МИД Китая Го Цзякуня, Москва и Пекин «поддерживают тесное сотрудничество в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, включая чуму».

Американская дипмиссия в РФ выпустила предупреждение из-за сведений о возможном случае смерти от легочной чумы лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. Посольство призвало граждан США «немедленно покинуть» Россию и заверило, что «осведомлено о сообщениях в прессе» о карантинных мерах и закрытии больниц в Иркутске. Там также настоятельно рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ «из-за риска незаконного задержания и проблем с безопасностью».

Дональд Трамп, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что «очень скоро» созвонится с Путиным и обсудит предполагаемый случай смерти от чумы в Иркутской области. На вопрос, известно ли что-то об этом американской разведке, глава Белого дома ответил, что США ведут «очень глубокие дискуссии» на эту тему и, «вероятно, завтра» — то есть 7 октября, смогут что-то сообщить.

Издание Euronews со ссылкой на неназванного представителя ЕК сообщило, что на 7 октября страны ЕС запланировали обсуждение предполагаемой вспышки чумы в России. Этот пункт был «экстренно» добавлен в повестку дня заседания Комитета по безопасности здравоохранения.

Спустя несколько дней молчания на информацию о чуме в РФ отреагировали и в Китае. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил:

«Китай и Россия поддерживают тесную связь и сотрудничество в области профилактики и контроля инфекционных заболеваний, включая чуму».

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер 6 октября заверил, что в ВОЗ внимательно следят за развитием ситуации. По его словам, официальная причина смерти сотрудницы лаборатории противочумного института не подтверждена, а исследования того, что привело к ее гибели, продолжаются. Линдмайер оценил риск распространения чумы для Иркутска и России в целом как «низкий», а для Европы как «очень низкий».

Ранее власти трех стран Центральной Азии — Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана — объявили об усилении санитарного контроля на границе из-за сообщений о чуме в Иркутской области.

Как писал The Insider, власти РФ утверждают, что эпидемиологическая ситуация в регионе «стабильная», а сотрудница противочумного института умерла не от чумы, а от «пневмонии неустановленной этиологии». На фоне этих заявлений чиновников российские СМИ стали массово удалять сообщения о подозрении на чуму в Иркутской области.