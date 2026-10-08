Премьер-министр Армении Пашинян распорядился создать Комиссию по предупреждению завоза и распространения чумы из России

В Армении решением премьер-министра Никола Пашиняна создана Комиссия по предупреждению завоза и распространения чумы из Иркутской области России. Документ, датированный 8 октября, опубликовал проправительственный Telegram-канал «Баграмян 26».

Распоряжение премьер-министра предусматривает создание комиссии в качестве совещательного органа. Министру здравоохранения Армении поручено:

обеспечить организационно-техническое обслуживание комиссии с участием государственного некоммерческого учреждения «Национальный центр контроля и профилактики заболеваний» и в течение пяти рабочих дней после вступления в силу настоящего решения назначить секретаря комиссии;

в рамках своих полномочий и функций, предусмотренных уставом указанной организации, обеспечить представление комиссии профессиональной информации, оценок риска и предложений по реагированию.

Председателю комиссии в течение десяти рабочих дней поручено созвать первое заседание комиссии, чтобы оценить риск завоза и распространения чумы из Иркутской области Российской Федерации в Республику Армения, согласовать профилактические мероприятия и обсудить текущее состояние готовности.

«Необходимые для реализации предложений комиссии правовые акты принимаются, а мероприятия осуществляются компетентными органами на основаниях и в порядке, предусмотренных законом», — говорится в документе.

8 октября Пашинян отправился в Туркменистан на саммит СНГ. Там будет присутствовать и Владимир Путин.

2 октября в Шелехове Иркутской области умерла 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного НИИ Дарья Шипилова. «Люди Байкала» сообщили, что она могла заразиться легочной чумой после того, как разбила пробирку в лаборатории. Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что Шипилова умерла не от чумы, а от «пневмонии неустановленной этиологии». Между тем страны Центральной Азии — Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан — усилили санитарный контроль на границах.

4 октября ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что у одной из сотрудниц противочумного института в Иркутской области выявлена пневмония неустановленной этиологии.