Гендиректор парка «Патриот» задержан по делу о взятке

Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева задержали в понедельник, 5 октября, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источники пишут агентство ТАСС и издание «Фонтанка».

В материалах по делу Васильева фигурирует взятка в размере 80 млн рублей. Во вторник, 6 октября, ему должны будут избрать меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.

В Минобороны информацию о задержании подтвердили. В ведомстве заявили, что содействуют следствию.

Как отмечает «Фонтанка», незадолго до этого — на прошлой неделе — были арестованы два заместителя Васильева: Алексей Павлюков и Сергей Федосов. Первого обвиняют в мошенничестве, второго — в получении взятки. Обоих в конце прошлой недели отправили в СИЗО, пишет РБК. Другой замдиректора парка Виталий Мелимук был задержан еще весной.

Пост главы парка «Патриот» Васильев занимал с марта этого года. До этого он был аудитором Счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области (2017–2022) и замруководителя Росстата.

Его предшественник на должности главы парка Вячеслав Ахмедов тоже попал под уголовное дело. Его задержали летом 2024 года, а спустя год приговорили к пяти годам колонии.

С парком «Патриот» было связано сразу несколько громких уголовных дел против высокопоставленных чиновников Минобороны за последние годы. В апреле этого года суд в Москве приговорил к 19 годам колонии экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве. По версии обвинения, в 2021–2024 годах он делал ремонт на своем загородном участке и принудительно привлек к нему подрядчиков «Патриота». Позже Попову смягчили приговор — 10 лет колонии.