Силовики задержали замгендиректора парка «Патриот» по подозрению в получении взятки

Заместитель гендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук был задержан по подозрению в получении взятки в размере около 18 млн рублей. Его отправили в СИЗО, сообщает СК.

По версии следствия, Мелимук получил взятку в апреле этого года от генерального директора ООО «Гермес». С этой компанией были заключены контракты на обслуживание зданий, сооружений, помещений и территорий парка «Патриот» в Подмосковье и его филиале в Кронштадте на общую сумму около 1,4 млрд рублей.

За взятку в 18 млн рублей Мелимук «оказывал содействие в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним», утверждают в СК. По ходатайству военного следователя суд отправил его под арест.

Дело на Мелимука завели по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее в апреле суд в Москве приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего замминистра обороны Павла Попова. Его признали виновным в мошенничестве во время работы над развитием парка «Патриот».