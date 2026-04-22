351

 

 

 

 

 

Силовики задержали замгендиректора парка «Патриот» по подозрению в получении взятки

The Insider
Фото: кадры задержания Виталия Мелимука / ТАСС/СК

Заместитель гендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук был задержан по подозрению в получении взятки в размере около 18 млн рублей. Его отправили в СИЗО, сообщает СК. 

По версии следствия, Мелимук получил взятку в апреле этого года от генерального директора ООО «Гермес». С этой компанией были заключены контракты на обслуживание зданий, сооружений, помещений и территорий парка «Патриот» в Подмосковье и его филиале в Кронштадте на общую сумму около 1,4 млрд рублей.

За взятку в 18 млн рублей Мелимук «оказывал содействие в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним», утверждают в СК. По ходатайству военного следователя суд отправил его под арест. 

Дело на Мелимука завели по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — она предусматривает до 15 лет лишения свободы. 

Ранее в апреле суд в Москве приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего замминистра обороны Павла Попова. Его признали виновным в мошенничестве во время работы над развитием парка «Патриот». 

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

