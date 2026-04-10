Бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии

Военный суд в Москве приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве во время работы над развитием парка Минобороны «Патриот». Приговор вынесли по пяти статьям: мошенничество, незаконный оборот оружия, служебный подлог, получение взятки и превышение должностных полномочий.

Его также лишили звания генерал-полковника, государственных наград и оштрафовали на 85 млн рублей. Обвинение запрашивало 22 года колонии строгого режима и штраф в 130 млн. 69-летний бывший высокопоставленный военный участвовал в заседании дистанционно: он находится в больнице по состоянию здоровья. Ему разрешили не вставать с постели.

Павла Попова задержали и арестовали летом 2024 года. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме из-за «риска раскрыть тайну следствия и информацию о ходе проведения СВО». По версии обвинения, в 2021–2024 годах военный организовал ремонт на своем загородном участке, к которому принудительно привлек подрядчиков «Патриота». Как утверждается, они работали бесплатно. Следствие считает соучастниками директора парка Вячеслава Ахмедова и начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ранее их приговорили к 6 и 5 годам колонии соответственно.