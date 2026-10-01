235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил под арест генерал-майора Сергея Никитушкина — начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Никитушкина отправили в СИЗО по ходатайству следствия накануне, 30 сентября. Детали уголовного дела и обвинения в его адрес не раскрываются.

Его арест также подтверждает близкий к силовикам Telegram-канал Baza.

Управление боевой подготовки, которым руководил Никитушкин, занимается собственно организацией подготовки военнослужащих, от учебно-материальной базы до материального обеспечения. Оно также ответственно за работу военно-патриотического парка ВС РФ «Патриот».

С парком «Патриот» было связано сразу несколько громких уголовных дел против высокопоставленных чиновников Минобороны за последние годы. В апреле этого года суд в Москве приговорил к 19 годам колонии экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве. По версии обвинения, в 2021–2024 годах он делал ремонт на своем загородном участке и принудительно привлек к нему подрядчиков «Патриота». Позже Попову смягчили приговор — 10 лет колонии.

В апереле замгендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук был задержан по подозрению в получении взятки.