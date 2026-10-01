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Новости

В Москве арестовали начальника управления Минобороны, которое занимается военной подготовкой и парком «Патриот» — «Ъ»

The Insider
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235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил под арест генерал-майора Сергея Никитушкина — начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». 

Никитушкина отправили в СИЗО по ходатайству следствия накануне, 30 сентября. Детали уголовного дела и обвинения в его адрес не раскрываются. 

Его арест также подтверждает близкий к силовикам Telegram-канал Baza. 

Управление боевой подготовки, которым руководил Никитушкин, занимается собственно организацией подготовки военнослужащих, от учебно-материальной базы до материального обеспечения. Оно также ответственно за работу военно-патриотического парка ВС РФ «Патриот». 

С парком «Патриот» было связано сразу несколько громких уголовных дел против высокопоставленных чиновников Минобороны за последние годы. В апреле этого года суд в Москве приговорил к 19 годам колонии экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве. По версии обвинения, в 2021–2024 годах он делал ремонт на своем загородном участке и принудительно привлек к нему подрядчиков «Патриота». Позже Попову смягчили приговор — 10 лет колонии. 

В апереле замгендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук был задержан по подозрению в получении взятки. 

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Публикация:«В Москве арестовали начальника управления Минобороны, которое занимается военной подготовкой и парком «Патриот» — «Ъ»»

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