2-й Западный окружной военный суд снизил наказание с девятнадцати до десяти лет колонии строгого режима бывшему замминистра обороны Павлу Попову, осужденному по делу о мошенничестве в парке «Патриот». Об этом со ссылкой на адвоката бывшего чиновника пишут РБК и «Коммерсантъ».

Сторона защиты в дальнейшем будет ходатайствовать о полном пересмотре приговора, уточнил адвокат Денис Сагач. Он намерен добиться медосвидетельствования, чтобы поставить вопрос об освобождении Попова от отбытия наказания по состоянию здоровья.

Приговор бывшему замглавы Минобороны вынесли в начале апреля этого года. Его признали виновным в мошенничестве во время работы над развитием парка Минобороны «Патриот». По версии обвинения, в 2021–2024 годах Попов организовал ремонт на своем загородном участке, к которому привлек подрядчиков «Патриота». Как утверждается, они работали бесплатно.

Помимо реального срока, суд также лишил осужденного звания генерал-полковника, госнаград и оштрафовал на 85 млн рублей. Сам Попов вину не признал.