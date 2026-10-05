В проекте VexPay, который продвигала российская A7 для обхода санкций, участвует британский бизнесмен — FT. The Insider нашел его связи с РФ

Британский специалист по платежным системам Майкл Дональд, ранее входивший в совет директоров Visa UK, оказался в документах VexPay — киргизской платежной платформы, которую связанная с Кремлем сеть A7 продвигала как альтернативу SWIFT. Согласно материалам, изученным газетой The Financial Times, в августе 2025 года Илан Шор представил Дональда как гендиректора VexPay. Сам британец отрицает, что когда-либо работал в этой компании или соглашался ею руководить.

The Insider выяснил, что у Дональда и его бизнеса были связи с Россией задолго до истории с VexPay. Еще в 2020 году основанная им ImageNPay пыталась выйти на российский рынок через «Сколково», называла Россию и страны СНГ ключевыми рынками и использовала российских программистов. Более того, 27,2% британской ImageNPay принадлежали Дмитрию Купцову. Бизнесмен с тем же именем, которого Bloomberg описывал как обладателя ирландского паспорта, родившегося в России, фигурировал в сделках с элитной недвижимостью в Монако. Он связан с окружением ImageNPay через другую монакскую компанию.

A7 — российская платежная сеть, которую создали государственный Промсвязьбанк, обслуживающий оборонный сектор, и беглый молдавский олигарх Илан Шор. Ее задача — проводить международные расчеты российских компаний в условиях санкций и ограниченного доступа к западной финансовой системе. Как ранее писал The Insider, с конца 2024-го по август 2025 года сеть провела через международные банки более $6,9 млрд, используя сотни компаний-посредников и, по данным FT, поддельные документы.

1 октября Минфин США пошел еще дальше и назвал A7 «значительной транснациональной преступной организацией». Американские власти утверждают, что сеть маскирует связанные с санкционными структурами платежи под обычные торговые операции и использует компании в третьих странах для доступа к мировой финансовой системе. По данным Минфина США, посредники A7 с января 2025-го по июнь 2026 года провели более $17 млрд.