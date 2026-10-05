В проекте VexPay, который продвигала российская A7 для обхода санкций, участвует британский бизнесмен — FT. The Insider нашел его связи с РФ

Британский специалист по платежным системам Майкл Дональд, ранее входивший в совет директоров Visa UK, оказался в документах VexPay — киргизской платежной платформы, которую связанная с Кремлем сеть A7 продвигала как альтернативу SWIFT. Согласно материалам, изученным газетой The Financial Times, в августе 2025 года Илан Шор представил Дональда как гендиректора VexPay. Сам британец отрицает, что когда-либо работал в этой компании или соглашался ею руководить.
The Insider выяснил, что у Дональда и его бизнеса были связи с Россией задолго до истории с VexPay. Еще в 2020 году основанная им ImageNPay пыталась выйти на российский рынок через «Сколково», называла Россию и страны СНГ ключевыми рынками и использовала российских программистов. Более того, 27,2% британской ImageNPay принадлежали Дмитрию Купцову. Бизнесмен с тем же именем, которого Bloomberg описывал как обладателя ирландского паспорта, родившегося в России, фигурировал в сделках с элитной недвижимостью в Монако. Он связан с окружением ImageNPay через другую монакскую компанию.
A7 — российская платежная сеть, которую создали государственный Промсвязьбанк, обслуживающий оборонный сектор, и беглый молдавский олигарх Илан Шор. Ее задача — проводить международные расчеты российских компаний в условиях санкций и ограниченного доступа к западной финансовой системе. Как ранее писал The Insider, с конца 2024-го по август 2025 года сеть провела через международные банки более $6,9 млрд, используя сотни компаний-посредников и, по данным FT, поддельные документы.
1 октября Минфин США пошел еще дальше и назвал A7 «значительной транснациональной преступной организацией». Американские власти утверждают, что сеть маскирует связанные с санкционными структурами платежи под обычные торговые операции и использует компании в третьих странах для доступа к мировой финансовой системе. По данным Минфина США, посредники A7 с января 2025-го по июнь 2026 года провели более $17 млрд.
Шор назвал Дональда руководителем VexPay. Тот это отрицает
Новые документы, полученные FT, относятся к марту–августу 2025 года. Из них следует, что представители A7 участвовали в разработке VexPay в Кыргызстане. Проект предлагали местным чиновникам как альтернативный международный платежный канал, который позволил бы проводить расчеты вне привычной инфраструктуры SWIFT.
12 августа на встрече в Москве Шор, согласно протоколу, представил новое руководство VexPay и назвал Майкла Дональда одним из руководителей платформы. Сам Дональд подтвердил FT, что действительно присутствовал на встрече в Москве, но утверждает, что никогда не был сотрудником или директором VexPay и не соглашался занять эту должность. По его версии, он лишь консультировал киргизскую государственную Processing KG по международным платежам, приему банковских карт, Apple Pay и взаимодействию с Visa.
Дональд также утверждает, что никогда не встречался и не разговаривал с Шором. Это расходится с содержанием описанного FT протокола, где именно Шор представляет его другим участникам встречи как руководителя VexPay. Само по себе описание содержания документа, однако, не доказывает, что Дональд действительно принял эту должность или участвовал в незаконных операциях.
Формально VexPay связана с киргизской государственной компанией Processing KG, а не с A7. Киргизская сторона отрицает какой-либо внешний контроль над компанией. Однако утечка, по данным FT, показывает, что Шор и сотрудники A7 участвовали в обсуждении структуры проекта, его счетов, штата и технической организации.
The Insider обнаружил прежние связи Дональда с Россией и «Сколково»
В открытых источниках The Insider обнаружил, что еще за пять лет до московской встречи Майкл Дональд активно искал возможности для развития своего платежного бизнеса в России. В июне 2020 года официальный сайт «Сколково» опубликовал интервью с Дональдом. В нем говорилось, что основанная им ImageNPay рассматривает Россию и СНГ как ключевые рынки на ближайшие годы и уже использует команду российских программистов. Сам Дональд называл Россию крупным рынком для финтеха и хвалил российских разработчиков платежных систем.
ImageNPay собиралась сотрудничать со «Сколково» и проходила его программу Soft-Landing — двухнедельный курс для иностранных компаний, которые хотят выйти на российский рынок. Следующим шагом могло стать получение статуса резидента «Сколково», дающего в том числе налоговые льготы и доступ к грантам. В интервью Дональд называл «Сколково» отличным местом для иностранной компании, желающей выйти на российский рынок.
Его связи с Россией были и более ранними. В открытом профиле Дональда в LinkedIn среди мест работы указана Москва, а среди языков — русский. В одной из опубликованных там рекомендаций говорится, что он помогал организовывать бизнес-контакты и дистрибуцию в России и, в частности, участвовал в установлении отношений с Ritz-Carlton Moscow и Grand Havana Club Moscow.
Акционер ImageNPay родился в России и фигурировал в сделках с элитной недвижимостью в Монако
The Insider обнаружил, что связи основанной Майклом Дональдом ImageNPay с Россией не ограничивались попыткой выйти на российский рынок через «Сколково». В корпоративных документах британской ImageNPay UK Limited за 2020 год среди ее акционеров указан Дмитрий Купцов.
Из документа, поданного в Companies House 1 июля 2020 года, следует, что после передачи 250 акций от швейцарской ImageNpay AG они были распределены между четырьмя владельцами. Майкл Дональд получил 127 акций, Дмитрий Купцов — 68, Марк Шлиттлер — 42, еще 13 принадлежали Xupery Limited. Купцов контролировал 27,2% ImageNPay UK и был вторым крупнейшим акционером после самого Дональда, которому принадлежало 50,8%.
Бизнесмен с таким же именем ранее фигурировал в расследовании Bloomberg о рынке элитной недвижимости Монако. В апреле 2026 года агентство писало со ссылкой на утекшие письма и документы девелоперского проекта Mareterra о двух малоизвестных руководителях авиационного бизнеса — Дмитрии Купцове и Константине Кривченко. Bloomberg указывал, что оба родились в России, но имеют ирландские паспорта.
По данным агентства, в 2017 году Купцов и Кривченко собирались приобрести в строившемся тогда элитном квартале Mareterra четыре виллы стоимостью €100 млн каждая. Для покупки были созданы специальные компании, которые власти Монако одобрили в конце 2017 года. Позднее покупатели пропустили платежи по части объектов и в итоге сократили планы до одной виллы площадью около 2300 кв. м с хаммамом, сауной, кинотеатром, комнатами для массажа и дегустации вина. Представитель бизнесменов тогда отказал Bloomberg в комментариях.
Расследование Bloomberg было посвящено проблеме происхождения денег на рынке сверхдорогой недвижимости Монако. Издание изучило документы проекта Mareterra, включая переписку девелопера, нотариусов, банков и потенциальных покупателей. При этом Bloomberg отдельно подчеркивал, что публикация не означает, что упомянутые в документах люди совершали какие-либо нарушения.
Связь Купцова с окружением ImageNPay прослеживается и через другую компанию в монакских корпоративных документах. В сентябре 2018 года Дмитрий Купцов был назначен управляющим зарегистрированной в Монако FM-CRAFT, следует из официального Journal de Monaco. Он сменил на этом посту Константина Кривченко — того самого человека, вместе с которым Купцов фигурирует в расследовании Bloomberg. В документе для Купцова указан адрес в Монако: 54 Boulevard du Jardin Exotique.
FM-CRAFT занималась проектированием, покупкой, продажей, импортом, экспортом и арендой прогулочных яхт и комплектующих к ним. В апреле 2022 года Купцов покинул должность управляющего. Его сменила Мария Кристова Мундт.
Мундт к тому моменту уже была связана с бизнесом Дональда: Companies House показывает, что она стала директором ImageNPay UK 1 сентября 2021 года и остается на этом посту сейчас. В британском реестре для нее указан адрес 27 Boulevard de Belgique в Монако — тот же адрес фигурирует в официальной публикации о ее назначении управляющей FM-CRAFT. В августе 2024 года владельцы FM-CRAFT решили досрочно ликвидировать компанию и назначили Мундт ее ликвидатором.
В совокупности документы показывают несколько пересечений: Дмитрий Купцов владел более чем четвертью британской ImageNPay, в Монако человек с тем же именем руководил FM-CRAFT после Константина Кривченко — своего партнера по описанной Bloomberg сделке с недвижимостью, затем Купцова на этом посту сменила действующий директор ImageNPay Мария Кристова Мундт.
При этом The Insider не удалось найти документ, который напрямую связывал бы акционера ImageNPay Дмитрия Купцова с его тезкой из FM-CRAFT и из расследования Bloomberg через дату рождения или другой идентификатор.