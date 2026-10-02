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Казахстан задержал украинку, приехавшую за внуком из списка похищенных детей. Страна впервые может экстрадировать в РФ гражданина Украины

The Insider
Фото: Любовь Рожанская. Предоставлено семьёй задержанной в Казахстане гражданки Украины

Фото: Любовь Рожанская. Предоставлено семьёй задержанной в Казахстане гражданки Украины

Гражданка Украины Любовь Рожанская была задержана в Казахстане по запросу России, который Москва направила по линии взаимодействия между странами ОДКБ. Об этом The Insider рассказал адвокат Алексей Прянишников. Украинка прилетела в республику, чтобы забрать внука, который находится в списках незаконно удерживаемых в России детей, предварительно договорившись с его российскими родственниками. По словам адвоката, дело, которое в 2021 году начиналось как семейный спор, переросло в политическое. Во-первых, Казахстан впервые с начала полномасштабной войны может экстрадировать в Россию гражданина Украины. Во-вторых, из-за этой истории в российской тюрьме уже сидят двое украинцев, выманенных в Калининградскую область еще в 2023 году для передачи ребенка и обвиненных в шпионаже.

Любовь Рожанская прилетела из Стамбула в Астану 1 октября, где была сразу же задержана по запросу России. В Казахстан она приехала, чтобы забрать своего 8-летнего внука в соответствии с достигнутой заранее договоренностью с его российскими родственниками. Как уточнил The Insider адвокат Прянишников, речь идет о мальчике, который числится в украинских списках похищенных Россией детей.

«Отцу — военнослужащему ВСУ — разрешили общаться с сыном очно в каникулы на территории Калининградской области»

Юрист отметил, что эта история тянется с 2021 года и начиналась как обычный семейный конфликт. Украинка Алла Андреева (Сочник) проживала со своим ребенком 2018 года рождения от первого брака в Одессе. В 2020 году она познакомилась в Одессе с россиянином (моряком по профессии) и вышла за него замуж. По словам Прянишникова, новый муж «давил на нее и называл Украину чуждой страной», настаивая на переезде в Россию. В итоге Андреева с сыном и ее российским супругом в августе 2021 года поехали в Калининград якобы навестить родителей мужа, после чего в Украину они уже не вернулись. Прянишников пояснил:

«Было получено согласие отца на временный выезд мальчика с обязательством вернуть его в Украину. Как только они уехали, начались проблемы. Возвращение откладывалось, а потом началось полномасштабное вторжение. Уже в марте 2022 года мать ребенка пошла в МВД России и заявила о нежелании состоять в гражданстве Украины. Такое же заявление она написала в отношении ребенка. Они оба в итоге довольно быстро вступили в гражданство России.

Дальше в калининградских судах начались споры о порядке общения отца с ребенком. Новая российская семья мальчика привлекла всевозможных специалистов, включая психологов, которые в своих заключениях утверждали, что ребенку нельзя общаться с отцом, поскольку его папа — гражданин Украины. Позиция была такая: как можно по какому-то графику по видеосвязи (как мы просили) регулярно общаться с отцом, если у него на заднем фоне будет висеть флаг Украины? Всё это было сдобрено ссылками на указ Путина о начале „СВО“, речами о том, что мальчик растет патриотом России и так далее.

В конце концов родилось решение суда в Калининграде, согласно которому отцу — военнослужащему ВСУ — разрешили общаться с сыном очно в период летних каникул на территории Калининградской области».

«Рожанскую выманивали в Казахстан»

Прянишников подчеркнул, что параллельно по этому делу велись судебные споры в Украине, а также переговоры с новыми российскими родственниками ребенка, в которых участвовали отчим мальчика Виталий Андреев и его приемный дед Вячеслав Андреев:

«В 2023 году удалось договориться о передаче мальчика в Украину. В соответствии с этой договоренностью два гражданина Украины отправились через Литву в Калининградскую область, чтобы забрать ребенка. Но этих людей задержали, обвинив их в попытке похищения ребенка, а затем навесив на них еще и шпионаж <об этом деле коротко сообщала „Медиазона“ The Insider>. С ними там хорошо поработали, заставили отказаться от адвокатов и приговорили к 15 и 16 годам колонии. Тогда же Рожанскую, задержанную в Казахстане, российский суд признал организатором „похищения“ (при том, что привлекать бабушку за попытку похищения собственного внука очень странно)».

По словам адвоката, летом 2026 года переговоры о возвращении ребенка отцу в Украину возобновились: при этом с предложением договориться вышла российская семья мальчика. В частности они предложили отказаться от взаимных претензий, в том числе для закрытия уголовного дела в Украине, передать ребенка отцу, как и постановил в 2025 году Верховный суд Украины, подписать соответствующее соглашение в Казахстане и заверить у нотариуса. Прянишников отметил:

«В ночь перед вылетом в Астану муж матери ребенка и приемный дед записали видео из аэропорта, как они якобы провожают мальчика на рейс в Казахстан. Он должен был прилететь туда вместе с отчимом. Однако мальчик в итоге никуда не вылетел. Сейчас я уже вижу, что переговоры велись под контролем ФСБ. Во-первых, российская семья жестко настаивала именно на Казахстане. Во-вторых, они постоянно откладывали момент передачи. В-третьих, как выяснилось, согласование даты встречи в Астане произошло как раз в тот момент, когда суд в Калининграде по запросу ФСБ постановил заочно арестовать Рожанскую.

Всё говорит о том, что ее выманивали: встреча откладывалась, потому что они по бюрократическим причинам не успевали всё оформить, чтобы избрать ей меру пресечения, объявить в розыск и отправить документы по линии ОДКБ в Казахстан».

«Это откроет большое пространство российским силовикам, занимающимся политическим сыском»

Прянишников считает, что в этом деле сразу несколько политических моментов. Во-первых, речь идет о ребенке, находящемся в списке незаконно удерживаемых в России детей. Он отметил:

«На протяжении всей войны стоит вопрос о том, что Россия вывозит украинских детей и стирает им украинскую идентичность. Может казаться, что их вывозят на каких-то грузовиках, под дулом автомата. Так нет. В основном те дела, с которыми я сталкиваюсь и которые приходят, в частности, из офиса омбудсмена Украины, связаны с распавшимися семьями. Грубо говоря, родственники оказались по разные стороны. Например, был случай, когда отец находился на военной службе в ВСУ и в это время родственники ребенка по линии матери вывезли его в оккупированную часть Донецкой области.

Самое главное — это то, что детей в нарушение Конвенции о защите детей лишают их идентичности и гражданства против их воли, не спрашивая и воли второго родителя. Если говорить про внука Рожанской, то в калининградском суде мама ребенка, например, заявляла, что сын растет „патриотом России“ и ему нельзя видеться с украинцем-отцом».

Во-вторых, задержание Рожанской создает опасный прецедент для всех граждан Украины, которые проживают или посещают страны ОДКБ. По словам Прянишникова, с начала полномасштабного вторжения Казахстан не выдавал граждан Украины по запросу России. Единственным исключением стал мужчина с двойным гражданством, которого депортировали в РФ как обладателя российского паспорта. Адвокат подчеркнул:

«Россия, получив много ограничений в работе в рамках Интерпола, активно ищет другие механизмы, чтобы задерживать интересующих ее людей. Сейчас они пытаются опробовать механизм экстрадиции по запросу в рамках ОДКБ. Если это сработает, то станет прецедентом выдачи гражданина Украины по запросу России. Это откроет большое пространство российским силовикам, занимающимся политическим сыском. В зону их интересов, например, могут попасть украинские волонтеры или активисты, которые занимаются помощью ВСУ, гуманитарными вопросами в странах бывшего СССР. А ввиду специфики организаций, с которыми они сотрудничают, дела легко можно квалифицировать по так называемым террористическим составам УК РФ».

В-третьих, считает адвокат, это может быть попыткой наладить канал пополнения «обменного фонда».

Любовь Рожанская сейчас находится в изоляторе временного содержания в Астане. В течение ближайших трех дней должен состояться суд по вопросу ее экстрадиции в Россию.

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Публикация:«Казахстан задержал украинку, приехавшую за внуком из списка похищенных детей. Страна впервые может экстрадировать в РФ гражданина Украины»

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