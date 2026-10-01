Суд запретил Дональду Трампу увольнять федеральных прокуроров, назначенных судом, и ставить на их место лояльных себе людей

Федеральный судья Стэнли Бастиан постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет права увольнять прокуроров США, назначенных окружным судом. Об этом сообщает издание Politico. Это решение было вынесено по иску Роджера Рогоффа, которого глава Белого дома уволил с должности, заменив его лояльным себе Чарльзом Нилом Флойдом.

Судья Стэнли Бастиан постановил, что «президент не может в одностороннем порядке уволить прокурора США, назначенного окружным судом». По его мнению, подобные действия «нарушали бы установленную Конституцией и законами систему, которая в совокупности обеспечивает баланс между правом президента назначать должностных лиц и правом Сената утверждать их кандидатуры».

Решение было вынесено по иску Роджера Рогоффа, которого Трамп уволил с должность федерального прокурора по Западному округу штата Вашингтон сразу после того, как окружной суд назначил его на эту должность в июле. Судья Бастиан постановил, что Рогофф по-прежнему является федеральным прокурором и занимает эту должность с момента принятия присяги 15 июля, тогда как назначенный администрацией президента «ненадлежащим образом» на его место Чарльз Нил Флойд не обладает соответствующими полномочиями.

Бастиан отметил, что администрация, генпрокурор Тодд Бланш или Минюст США не имеют права «предпринимать какие-либо действия по увольнению» Рогоффа и считать федеральным прокурором по Западному округу штата Вашингтон кого-либо еще, кроме него.

Минюст США заявил, что подаст в апелляционный суд требование приостановить действие решения Бастиана на время рассмотрения апелляции.

Как отмечает Politico, администрация Трампа неоднократно пыталась обойти процедуру утверждения кандидатур Сенатом, чтобы назначать лояльных президенту людей на ключевые должности. В случаях, когда окружные судьи пользовались своим правом и выбирали другого человека на должность федерального прокурора США, Трамп его увольнял.

Кандидатуры федеральных прокуроров выдвигаются президентом США. Затем ее должен утвердить Сенат. Если это не удается, а должность остается вакантной, то генпрокурор США назначает временного федерального прокурора сроком на 120 дней. По истечении этого срока, если постоянный прокурор по-прежнему не утвержден Сенатом, то человека на должность может выбрать и назначить окружной федеральный суд.