Путин на «Валдае» обвинил Запад в развязывании войны, предсказал продолжение конфликтов и предупредил о «цифровом тоталитаризме» ИИ

Владимир Путин 1 октября выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай», которое в этом году прошло под названием «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Модератор Фёдор Лукьянов, открывая сессию, сообщил, что ежегодный доклад клуба озаглавлен «Без паники» и призывает в нынешней ситуации «не суетиться». Путин в ответ заметил, что острые проблемы от этого никуда не исчезли.

Война в Украине. Путин сказал, что у части экспертов наверняка возникнет вопрос, почему Россия говорит о мире, хотя сама начала войну. Он сказал: «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать». По его версии, Запад годами поощрял в Украине «агрессивный национализм и русофобию», чтобы превратить ее в «орудие» против России, НАТО собиралось размещать базы на «наших исторических территориях», а «радикалов в Киеве» подталкивали к «государственному перевороту». Президент также упомянул «планы организации концентрационных лагерей» для жителей Донбасса и Крыма и говорил об убийствах безоружных людей «только за то, что они русские». Россию, утверждает Путин, намеренно поставили в положение, при котором ей пришлось защищаться с оружием в руках, а «уничтожение России» сделали государственной идеологией. Завершая тему, он призвал «жить дружно», отметив, что доверие трудно выстроить и легко разрушить.

Путин сказал, что у части экспертов наверняка возникнет вопрос, почему Россия говорит о мире, хотя сама начала войну. Он сказал: «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать». По его версии, Запад годами поощрял в Украине «агрессивный национализм и русофобию», чтобы превратить ее в «орудие» против России, НАТО собиралось размещать базы на «наших исторических территориях», а «радикалов в Киеве» подталкивали к «государственному перевороту». Президент также упомянул «планы организации концентрационных лагерей» для жителей Донбасса и Крыма и говорил об убийствах безоружных людей «только за то, что они русские». Россию, утверждает Путин, намеренно поставили в положение, при котором ей пришлось защищаться с оружием в руках, а «уничтожение России» сделали государственной идеологией. Завершая тему, он призвал «жить дружно», отметив, что доверие трудно выстроить и легко разрушить. Продолжение конфликтов. Путин назвал «весьма вероятным» продолжение международных конфликтов в ближайшие годы, поскольку, по его словам, радикальные перемены подогревают амбиции и готовность рисковать ради крупного выигрыша. Он оговорился, что хотел бы ошибиться в этом прогнозе. В долгосрочной перспективе, как считает Путин, отказ от «западной гегемонии» приведет к более стабильному многополярному порядку, однако путь к нему будет сопряжен с рисками.

Путин назвал «весьма вероятным» продолжение международных конфликтов в ближайшие годы, поскольку, по его словам, радикальные перемены подогревают амбиции и готовность рисковать ради крупного выигрыша. Он оговорился, что хотел бы ошибиться в этом прогнозе. В долгосрочной перспективе, как считает Путин, отказ от «западной гегемонии» приведет к более стабильному многополярному порядку, однако путь к нему будет сопряжен с рисками. Нарушение «табу». Президент заявил, что в мировой политике едва ли не ежедневно нарушаются «все мыслимые и немыслимые табу», но конкретных примеров приводить не стал, сославшись на то, что присутствующие и так всё понимают. Он раскритиковал невыполнение обязательств, обман, подмену диалога пропагандой и «глумление над фактами», а также принцип «сила есть — ума не надо», которым, по его мнению, руководствуются некоторые игроки, уверенные в своей исключительности.

Президент заявил, что в мировой политике едва ли не ежедневно нарушаются «все мыслимые и немыслимые табу», но конкретных примеров приводить не стал, сославшись на то, что присутствующие и так всё понимают. Он раскритиковал невыполнение обязательств, обман, подмену диалога пропагандой и «глумление над фактами», а также принцип «сила есть — ума не надо», которым, по его мнению, руководствуются некоторые игроки, уверенные в своей исключительности. ООН и международные организации. По словам Путина, часть международных структур не снижает риски, а сама их создает, обслуживая интересы одной страны или группы государств. ООН, заявил он, управляется куда менее коллегиально, чем задумывалось, поскольку непропорционально большое влияние в ней имеют страны Запада, составляющие «явное мировое меньшинство». Россия, как отметил Путин, выступает за реформу организации с большей ролью Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, хотя консенсуса по ней сейчас достичь трудно. Реформа, добавил он, не должна сводиться к расширению Совбеза.

По словам Путина, часть международных структур не снижает риски, а сама их создает, обслуживая интересы одной страны или группы государств. ООН, заявил он, управляется куда менее коллегиально, чем задумывалось, поскольку непропорционально большое влияние в ней имеют страны Запада, составляющие «явное мировое меньшинство». Россия, как отметил Путин, выступает за реформу организации с большей ролью Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, хотя консенсуса по ней сейчас достичь трудно. Реформа, добавил он, не должна сводиться к расширению Совбеза. БРИКС. Новые объединения вроде БРИКС, по оценке президента, перспективны, но им еще предстоит определиться со своими функциями и пределами возможностей. Ждать, что они быстро выстроят многополярный мир, сказал он, не стоит.

Новые объединения вроде БРИКС, по оценке президента, перспективны, но им еще предстоит определиться со своими функциями и пределами возможностей. Ждать, что они быстро выстроят многополярный мир, сказал он, не стоит. Искусственный интеллект. Путин упомянул идею «бережной цифровизации», то есть отказа от бесконтрольного внедрения ИИ в чувствительные для нравственного развития сферы. Сославшись на экспертов, он предупредил, что ИИ может стать инструментом «обезличивания» через «кем-то настроенные алгоритмы», и сравнил такой «цифровой тоталитаризм» с тоталитарными обществами прошлого. Еще одним острым вопросом он назвал цифровой суверенитет государств.

Путин упомянул идею «бережной цифровизации», то есть отказа от бесконтрольного внедрения ИИ в чувствительные для нравственного развития сферы. Сославшись на экспертов, он предупредил, что ИИ может стать инструментом «обезличивания» через «кем-то настроенные алгоритмы», и сравнил такой «цифровой тоталитаризм» с тоталитарными обществами прошлого. Еще одним острым вопросом он назвал цифровой суверенитет государств. Генетика. Отдельно Путин говорил о вмешательстве человека в то, что прежде считалось «прерогативами Создателя», — генетических изменениях, формировании личности и «программировании» поведения и мышления. Решения в этой области, по его словам, странам нужно искать совместно.

Отдельно Путин говорил о вмешательстве человека в то, что прежде считалось «прерогативами Создателя», — генетических изменениях, формировании личности и «программировании» поведения и мышления. Решения в этой области, по его словам, странам нужно искать совместно. Внутренняя нестабильность. Путин заявил, что тревога из-за перемен вызывает во многих странах «внутриполитическую лихорадку», в том числе потому, что традиционные партийные системы перестают отражать структуру общества. Ради сохранения стабильности внутри своих стран правительства, по его словам, могут «экспортировать» нестабильность в соседние страны и мир в целом.

За день до выступления Путина агентство Reuters сообщило о закрытой дипломатической ноте, в которой Москва пригрозила НАТО ядерным оружием в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной России. В письменном ответе альянс назвал себя оборонительным союзом и призвал Россию прекратить вторжение в Украину и отказаться от «безответственной ядерной риторики».