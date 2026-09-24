Путину построили новую резиденцию в Сочи. Генподрядчиком стала компания из аннексированного Крыма — Би-би-си

Информация о контрактах по гособоронзаказу закрыта, но некоторые детали удалось выяснить из судебных решений по спору между подрядчиками. Генеральный подрядчик строительства «Группа компаний Трансстройинвест» (ГК ТСИ) зарегистрирован в аннексированном Крыму. Значительная часть работ была передана субподрядчикам, в их числе — проектный институт «Военморпроект-30» из аннексированного Севастополя, оренбургская компания «СК Башня», подмосковная «Ренмедиа».

Бенефициаром ГК ТСИ называют 47-летнего девелопера Алексея Фоменко, который, по данным СМИ, связан с другом Путина Аркадием Ротенбергом.

Снос старой резиденции «Бочаров ручей» начался в 2024 году, а к сентябрю 2025-го на ее месте уже был котлован. Официально о сносе и его причинах не сообщалось. От прежнего комплекса остался только построенный к Олимпиаде 2014 года корпус «Бочаров ручей-2», где Путин продолжал бывать. В целом число его визитов в Сочи заметно сократилось на фоне атак беспилотников на юг России: в 2024–2025 годах он посетил город всего четыре раза.

В 2026 году ФСО решила усилить защиту «Бочарова ручья» и создать вокруг охранную зону площадью более трех квадратных километров.