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Новости

Путину построили новую резиденцию в Сочи. Генподрядчиком стала компания из аннексированного Крыма — Би-би-си

The Insider
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

В Сочи на месте снесенной резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей» заканчивается строительство нового комплекса, пишет Би-би-си. Как выяснило издание, работы ведутся по государственному оборонному заказу ФСО. 

На спутниковых снимках, сделанных осенью 2026 года, уже видны крыши новых корпусов. О том, что строительство подходит к концу, свидетельствует также то, что в этом году для него уже искали специалистов по внутренней отделке — установке светильников, сантехники и дверей. Как отмечает Би-би-си, новый комплекс занимает значительно бóльшую площадь, чем прежний.

Процесс строительства новой резиденции «Бочаров ручей»

Процесс строительства новой резиденции «Бочаров ручей»

Фото: Esri Living Atlas, Google Earth, Airbus

Информация о контрактах по гособоронзаказу закрыта, но некоторые детали удалось выяснить из судебных решений по спору между подрядчиками. Генеральный подрядчик строительства «Группа компаний Трансстройинвест» (ГК ТСИ) зарегистрирован в аннексированном Крыму. Значительная часть работ была передана субподрядчикам, в их числе — проектный институт «Военморпроект-30» из аннексированного Севастополя, оренбургская компания «СК Башня», подмосковная «Ренмедиа».

Бенефициаром ГК ТСИ называют 47-летнего девелопера Алексея Фоменко, который, по данным СМИ, связан с другом Путина Аркадием Ротенбергом.

Снос старой резиденции «Бочаров ручей» начался в 2024 году, а к сентябрю 2025-го на ее месте уже был котлован. Официально о сносе и его причинах не сообщалось. От прежнего комплекса остался только построенный к Олимпиаде 2014 года корпус «Бочаров ручей-2», где Путин продолжал бывать. В целом число его визитов в Сочи заметно сократилось на фоне атак беспилотников на юг России: в 2024–2025 годах он посетил город всего четыре раза.

В 2026 году ФСО решила усилить защиту «Бочарова ручья» и создать вокруг охранную зону площадью более трех квадратных километров.

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Публикация:«Путину построили новую резиденцию в Сочи. Генподрядчиком стала компания из аннексированного Крыма — Би-би-си»

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