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Суд в Тбилиси освободил соратника Фургала Михаила Тимофеева под залог и другие обязательства — юрист

The Insider
Михаил Тимофеев. Фото предоставлено The Insider родственниками Тимофеева

Михаил Тимофеев. Фото предоставлено The Insider родственниками Тимофеева

Суд в Тбилиси освободил под залог в 50 тысяч лари (около 1,6 млн рублей) и другие обязательства Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил The Insider юрист и правозащитник Роман Кисляк. Российские власти обвиняют Тимофеева в причастности к убийствам и покушениям на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Москва требует его экстрадиции. Тимофеев все обвинения отвергает и считает, что его преследование связано с политической деятельностью команды Фургала.

Михаил Тимофеев, задержанный в Грузии в январе 2026 года, 1 октября был освобожден судом в Тбилиси под залог в 50 тысяч лари. Как рассказал The Insider юрист Роман Кисляк, помимо залога, Тимофеев также должен три раза в неделю отмечаться в Генеральной прокуратуре, а также в течение 24 часов сообщать о смене адреса проживания и получении каких-либо документов. Кроме того, Тимофееву запрещено пересекать границу. «Михаил на свободе», — подчеркнул правозащитник.

Михаил Тимофеев с адвокатами у здания суда в Тбилиси 1 октября 2026 года

Михаил Тимофеев с адвокатами у здания суда в Тбилиси 1 октября 2026 года

4 сентября Тбилисский городской суд постановил экстрадировать Тимофеева в Россию. Его адвокат Русудан Мчедлишвили рассказывала The Insider, что защита намерена обжаловать решение в Верховном суде Грузии и использовать международные механизмы, чтобы не допустить выдачи. Тимофеева задержали в Грузии в январе 2026 года. Он приехал туда в марте 2024 года и запросил убежище, заявив о политическом преследовании в России, однако грузинские власти ему отказали.

Как сообщал The Insider, Комитет ООН по правам человека потребовал от Грузии не экстрадировать в Россию Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — до окончания рассмотрения его жалобы. Об этом говорится в письме Комитета от 29 сентября.

Комитет постановил применить временные меры: Грузия должна воздержаться от «экстрадиции, депортации, высылки или иного возвращения» Тимофеева в Россию, пока его обращение находится на рассмотрении. Формально в письме это сформулировано как просьба к государству, однако правила самого Комитета предусматривают, что неисполнение временных мер несовместимо с обязанностью государства добросовестно соблюдать процедуру индивидуальных сообщений.

Российские власти обвиняют Тимофеева в причастности к убийствам и покушениям на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. По версии Генпрокуратуры, он входил в организованную группу, созданную Фургалом и его деловым партнером Николаем Мистрюковым для устранения бизнес-конкурентов. Тимофеев отвергал обвинения и связывал свое преследование с политической деятельностью команды Фургала.

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Публикация:«Суд в Тбилиси освободил соратника Фургала Михаила Тимофеева под залог и другие обязательства — юрист»

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