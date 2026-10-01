Суд в Тбилиси освободил соратника Фургала Михаила Тимофеева под залог и другие обязательства — юрист

4 сентября Тбилисский городской суд постановил экстрадировать Тимофеева в Россию. Его адвокат Русудан Мчедлишвили рассказывала The Insider, что защита намерена обжаловать решение в Верховном суде Грузии и использовать международные механизмы, чтобы не допустить выдачи. Тимофеева задержали в Грузии в январе 2026 года. Он приехал туда в марте 2024 года и запросил убежище, заявив о политическом преследовании в России, однако грузинские власти ему отказали.

Как сообщал The Insider, Комитет ООН по правам человека потребовал от Грузии не экстрадировать в Россию Михаила Тимофеева — соратника и бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — до окончания рассмотрения его жалобы. Об этом говорится в письме Комитета от 29 сентября.

Комитет постановил применить временные меры: Грузия должна воздержаться от «экстрадиции, депортации, высылки или иного возвращения» Тимофеева в Россию, пока его обращение находится на рассмотрении. Формально в письме это сформулировано как просьба к государству, однако правила самого Комитета предусматривают, что неисполнение временных мер несовместимо с обязанностью государства добросовестно соблюдать процедуру индивидуальных сообщений.

Российские власти обвиняют Тимофеева в причастности к убийствам и покушениям на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. По версии Генпрокуратуры, он входил в организованную группу, созданную Фургалом и его деловым партнером Николаем Мистрюковым для устранения бизнес-конкурентов. Тимофеев отвергал обвинения и связывал свое преследование с политической деятельностью команды Фургала.