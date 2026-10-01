Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.56

EUR

94.88

OIL

101.62

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1547

 

 

 

 

 

Новости

Верховный суд Израиля разрешил назвать имя Арье Амидрора — офицера, отмахнувшегося от предупреждений перед атакой ХАМАС 7 октября 2023 года

The Insider
Фото: Channel 12 news

Фото: Channel 12 news

Верховный суд Израиля в четверг разрешил публиковать имя высокопоставленного офицера разведки, которого считают одним из главных виновников провала, позволившего ХАМАС напасть на Израиль 7 октября 2023 года. Им оказался подполковник Арье Амидрор — тогда он возглавлял разведку дивизии «Газа», отвечающей за сектор и границу с ним, пишет The Times of Israel.

За несколько дней до нападения сотрудница подразделения радиоэлектронной разведки 8200 разослала нескольким офицерам, включая Амидрора, письмо. Она предупреждала, что план «Иерихонская стена» уже отработан боевиками на учениях и будет выполнен по первому приказу. Амидрор ответил, что «описанный сценарий — целиком плод воображения».

Кроме того, за несколько месяцев до атаки он, по данным издания, счел несущественными доклады наблюдателей с базы в Нахаль-Оз. Те сообщали, что боевики ХАМАС по нескольку раз в день тренируются, роют ямы и закладывают взрывчатку у границы. Отец офицера, генерал в отставке и бывший советник по нацбезопасности Яаков Амидрор, регулярно комментировал на ТВ вопросы безопасности, не упоминая о роли сына.

В ноябре 2025 года начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир уволил Амидрора вместе с несколькими старшими офицерами. Тот месяцами оспаривал увольнение в суде и официально покинул армию лишь в сентябре 2026-го, а также пытался запретить публикацию своего имени. В отличие от ряда других военных, Амидрор так и не признал ответственности и не ушел в отставку сам.

Как писала The New York Times, у израильских военных больше чем за год до нападения был пошаговый план атаки на 40 страниц, но его не восприняли всерьез, считая, что у ХАМАС не хватит ресурсов. В ходе атаки 7 октября погибли около 1200 человек, еще 251 человека увезли в Газу.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Верховный суд Израиля разрешил назвать имя Арье Амидрора — офицера, отмахнувшегося от предупреждений перед атакой ХАМАС 7 октября 2023 года»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте