Верховный суд Израиля разрешил назвать имя Арье Амидрора — офицера, отмахнувшегося от предупреждений перед атакой ХАМАС 7 октября 2023 года

Верховный суд Израиля в четверг разрешил публиковать имя высокопоставленного офицера разведки, которого считают одним из главных виновников провала, позволившего ХАМАС напасть на Израиль 7 октября 2023 года. Им оказался подполковник Арье Амидрор — тогда он возглавлял разведку дивизии «Газа», отвечающей за сектор и границу с ним, пишет The Times of Israel.

За несколько дней до нападения сотрудница подразделения радиоэлектронной разведки 8200 разослала нескольким офицерам, включая Амидрора, письмо. Она предупреждала, что план «Иерихонская стена» уже отработан боевиками на учениях и будет выполнен по первому приказу. Амидрор ответил, что «описанный сценарий — целиком плод воображения».

Кроме того, за несколько месяцев до атаки он, по данным издания, счел несущественными доклады наблюдателей с базы в Нахаль-Оз. Те сообщали, что боевики ХАМАС по нескольку раз в день тренируются, роют ямы и закладывают взрывчатку у границы. Отец офицера, генерал в отставке и бывший советник по нацбезопасности Яаков Амидрор, регулярно комментировал на ТВ вопросы безопасности, не упоминая о роли сына.

В ноябре 2025 года начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир уволил Амидрора вместе с несколькими старшими офицерами. Тот месяцами оспаривал увольнение в суде и официально покинул армию лишь в сентябре 2026-го, а также пытался запретить публикацию своего имени. В отличие от ряда других военных, Амидрор так и не признал ответственности и не ушел в отставку сам.

Как писала The New York Times, у израильских военных больше чем за год до нападения был пошаговый план атаки на 40 страниц, но его не восприняли всерьез, считая, что у ХАМАС не хватит ресурсов. В ходе атаки 7 октября погибли около 1200 человек, еще 251 человека увезли в Газу.