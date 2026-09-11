Спецслужбы Германии раскрыли планы ХАМАС устроить теракты в Берлине и Вене. Террористы собирались провести атаки 7 октября 2025 года

ХАМАС планировал скоординированные террористические атаки в Берлине и Вене 7 октября 2025 года, ко второй годовщине нападения террористов на Израиль. Об этом сообщили издание Politico и немецкая газета Welt со ссылкой на 214-страничное заключение федеральной прокуратуры Германии. Планы террористов удалось сорвать всего за шесть дней до нападения, целью которого должны были стать израильские и еврейские объекты и организации в австрийской и немецкой столицах.

Как отмечает Politico, в прошлом году немецкие власти арестовали несколько мужчин, связанных с палестинской группировкой, которых подозревали в подготовке атак на израильские и еврейские объекты в Берлине. Теперь выяснилось, что теракты планировались также в Вене. Среди основных целей ХАМАС были израильские дипломаты, еврейские общественные организации и митинги в поддержку Израиля.

В заключении немецкой прокуратуры говорится, что обвинения предъявлены семерым мужчинам, один из которых был еще и информатором внутренней разведки Германии. Согласно материалам дела, он передавал информацию своему куратору в спецслужбах, однако продолжал помогать террористам планировать нападение.

План ХАМАС был сорван 1 октября 2025 года, когда — всего за шесть дней до намеченных атак — немецкие власти арестовали в Берлине троих подозреваемых во время передачи тайника с оружием. Во дворе жилого дома на Турмштрассе в берлинском районе Моабит правоохранители изъяли штурмовую винтовку Crvena Zastava, восемь пистолетов Glock 26 и более 600 патронов.

Затем были арестованы еще четверо мужчин. Один из них в августе 2025 года записал видео, на котором он в маске и на фоне флага ХАМАС угрожал актами возмездия в Европе от имени группировки.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу атаке со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда были убиты более 1300 израильтян, а также сотни человек были взяты в заложники и увезены в сектор Газа.