Президент ОАЭ предупреждал Нетаньяху перед 7 октября об операции ХАМАС — Haaretz. Премьера Израиля обвиняют в сокрытии данных от спецслужб

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примерно за десять дней до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года лично получил от президента ОАЭ Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна предупреждение о том, что лидер группировки Яхья Синвар готовит крупную операцию против Израиля, однако не передал эту информацию руководителям израильских силовых структур.

Об этом говорится в расследовании журналистов Шломи Эльдара и Рут Юваль, опубликованном Haaretz и основанном на материалах их новой книги «Заложники: 843 дня забвения». Ключевые моменты также пересказал Ynet.

Израильские спецслужбы и до этого получали сигналы о возможной эскалации со стороны ХАМАС. Однако, как утверждают авторы расследования, глава ШАБАК Ронен Бар, директор «Моссада» Давид Барнеа и начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви не знали о дополнительном предупреждении, которое президент ОАЭ передал непосредственно Нетаньяху. Один из высокопоставленных представителей ШАБАК заявил журналистам, что эта информация могла заставить силовиков иначе оценить уже имевшиеся у них разведданные и предупреждения.

Канцелярия Нетаньяху категорически отрицает сам факт разговора с президентом ОАЭ и называет расследование «абсолютной ложью». Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, недавно встречавшийся с президентом ОАЭ бин Заидом, напротив, заявил, что информация о предупреждении соответствует действительности.

Синвар предупредил о «землетрясении»

Предупреждение из ОАЭ появилось на фоне тайных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые велись в 2023 году с ведома Нетаньяху. Стороны обсуждали долгосрочное урегулирование ситуации в Газе, экономические послабления для сектора и возвращение удерживаемых ХАМАС израильтян и тел погибших военнослужащих.

Посредниками выступали член политбюро ХАМАС Гази Хамад и высокопоставленный представитель ФАТХ, которого авторы из соображений безопасности называют псевдонимом «Угольные глаза». Последний передавал сообщения между сторонами.

К концу августа 2023 года стороны, по данным расследования, существенно сблизили позиции. Синвар первоначально требовал освободить 500 палестинских заключенных в обмен на Авера Менгисту, Хишама ас-Сайеда и тела военнослужащих Хадара Голдина и Орона Шауля. В ходе переговоров его требования сократились до 50 человек, тогда как ШАБАК был готов согласиться на освобождение 30 заключенных, в том числе 20 отбывающих пожизненные сроки.

По словам израильского источника, Нетаньяху к концу августа одобрил такой вариант, однако для освобождения заключенных требовалось решение специального министерского комитета. Премьер неоднократно откладывал его заседание. В начале сентября Синвар внезапно прекратил контакты с переговорщиками и, как выразился высокопоставленный сотрудник ШАБАК, «исчез с наших радаров».

После этого Синвар встретился с посредником из ФАТХ и потребовал передать израильтянам: «Если они не начнут продвигаться вперед, я готовлю для них огромный сюрприз». При этом он использовал арабское слово «зильзаль» — «землетрясение».

Встревоженный посредник обратился к своему знакомому — выходцу из Газы, который переехал в Абу-Даби и стал близким советником президента ОАЭ. Тот передал информацию бин Заиду.

Первоначально в Абу-Даби решили получить дополнительные подтверждения. Президент ОАЭ опасался, что ошибочное сообщение о намерении ХАМАС начать войну само по себе может привести к эскалации, в том числе спровоцировать превентивный удар Израиля.

В середине сентября посредник снова встретился с Синваром. На этот раз глава ХАМАС, по данным расследования, сформулировал угрозу еще определеннее: «Передай им, что я готовлю мать всех сюрпризов. Ужасающую операцию. Нечто экстраординарное». Он снова употребил слово «зильзаль» и потребовал передать его слова израильтянам дословно.

Советник бин Заида после этого пришел к выводу, что речь идет именно о намерении начать войну. Президент ОАЭ распорядился как можно скорее передать предупреждение израильскому руководству.

ШАБАК узнал об угрозе 15 сентября, но не понял ее масштаба

15 сентября посредник и советник президента ОАЭ передали предупреждение ШАБАК. Ронен Бар попросил немедленно соединить его с Нетаньяху и сообщил премьеру об угрозах Синвара устроить «землетрясение».

Через два дня, 17 сентября, состоялось совещание с участием министра обороны Йоава Галанта и представителей военной разведки. Позже в тот же день прошло еще одно обсуждение в канцелярии премьер-министра с участием представителей «Моссада», ШАБАК и Совета национальной безопасности.

Однако израильские силовики не понимали, что именно означает угроза Синвара. На основании имевшихся разведданных в ШАБАК, в частности, предполагали, что он может попытаться заполучить израильскую исследовательницу Элизабет Цурков, которая тогда находилась в плену в Ираке, чтобы использовать ее для увеличения числа палестинских заключенных в будущей обменной сделке.

Бар при этом подчеркнул, что это лишь предварительная версия и к угрозе Синвара необходимо отнестись серьезно. По его оценке, она свидетельствовала о недостаточном сдерживании ХАМАС и о том, что Израиль находится «на пути к столкновению».

Глава ШАБАК предложил рассмотреть мощный внезапный удар для нейтрализации угрозы или как минимум существенно усилить оборону в Газе и на Западном берегу перед приближавшимися еврейскими праздниками. По итогам совещания никаких решений принято не было.

Президент ОАЭ решил предупредить Нетаньяху лично

Увидев, что после переданного ШАБАК предупреждения Израиль не предпринимает заметных действий, бин Заид решил обратиться непосредственно к Нетаньяху, утверждают авторы расследования.

Примерно за полторы недели до 7 октября президент ОАЭ позвонил израильскому премьеру из президентского дворца в Абу-Даби. Для таких разговоров использовалась специальная защищенная система: представитель эмиратского посольства приезжал в канцелярию Нетаньяху со специальным телефоном. Разговор продолжался около 45 минут.

По данным трех высокопоставленных иностранных источников Haaretz, знакомых с содержанием беседы, бин Заид прямо предупредил Нетаньяху, что Синвар готовит крупную операцию против Израиля. Президент ОАЭ опасался, что она приведет не только к кровопролитию, но и к дестабилизации всего региона и подрыву Авраамовых соглашений.

Нетаньяху, по словам источников, отреагировал относительно спокойно. Он заявил, что Израиль готов к любому сценарию и что, по его оценке, ХАМАС скорее намерен провести операцию на Западном берегу. После этого, как утверждает Haaretz, Нетаньяху не сообщил о предупреждении ни Бару, ни Барнеа, ни Халеви.

Именно это является одним из ключевых выводов расследования: силовые структуры уже располагали собственным предупреждением о «землетрясении» Синвара, однако не знали, что президент ОАЭ независимо от этого лично сообщил премьеру о подготовке крупной операции против Израиля.

«Это могло изменить всю нашу оценку»

Высокопоставленный представитель ШАБАК заявил авторам расследования, что дополнительное предупреждение могло изменить интерпретацию уже имевшейся информации.

«Если бы мы знали о предупреждениях, есть вероятность, что это придало бы больший вес первому сообщению, которое мы получили от Синвара. Возможно, это также помогло бы понять, что стояло за его внезапным выходом из переговоров в начале сентября. Возможно, мы бы сложили два и два и пришли к совершенно иному выводу, который изменил бы всю нашу оценку ситуации», — сказал он.

Сам бин Заид позднее рассказывал о своем разговоре с Нетаньяху тогдашнему директору ЦРУ Уильяму Бернсу. По данным Haaretz, президент ОАЭ сообщил ему, что пытался донести до израильского премьера ощущение, что «там вот-вот что-то взорвется», однако Нетаньяху считал наиболее опасным направлением Западный берег.

Авторы расследования утверждают, что располагают записями, внутренними документами и перепиской, а информацию проверяли по нескольким источникам. Эльдар заявил Ynet, что они не стали бы публиковать эти сведения «без записей, документации и перекрестной проверки».

Египет также предупреждал Нетаньяху

Примерно в те же дни Нетаньяху, согласно ранее опубликованным данным журналистки Yedioth Ahronoth Смадар Перри, получил похожее предупреждение от тогдашнего главы египетской разведки генерала Аббаса Камеля. Камель якобы предупредил израильского премьера о «чем-то необычном, ужасной операции», которую готовит ХАМАС.

По данным Перри, Нетаньяху ответил: «В Газе мы понимаем, что происходит, мы контролируем ситуацию. Наша проблема — Западный берег, и туда мы также перебрасываем силы».

Таким образом, к концу сентября у израильского руководства было несколько сигналов об угрозе: ШАБАК получил переданные через посредников слова самого Синвара о готовящемся «землетрясении», бин Заид, по данным расследования, лично предупредил Нетаньяху о крупной операции ХАМАС, а египетская разведка сообщила ему о подготовке «ужасной операции».

При этом о двух последних сигналах руководители израильских силовых структур, как утверждают авторы расследования, не знали.

За шесть дней до нападения Бар снова предложил ударить по Синвару

1 октября, за шесть дней до атаки ХАМАС, израильское руководство вновь обсуждало ситуацию вокруг Газы. Поводом были беспорядки у границы и разведывательные данные о намерении ХАМАС совершить нападение, которое в Израиле по-прежнему ожидали прежде всего на Западном берегу.

Бар снова рекомендовал нанести удар по высокопоставленным руководителям ХАМАС, включая Синвара, который, по его словам, «проявлял признаки высокомерия».

Нетаньяху, согласно расследованию, ответил: «Подготовьте мне планы, и я их рассмотрю». «Он никогда не говорил „нет“. Так он всегда откладывал решение проблемы», — рассказал один из высокопоставленных представителей силовых структур.

Другой участник совещания вспоминает, что Нетаньяху закончил обсуждение указанием: «Продолжайте работать над этой возможностью, но пока успокойте ситуацию». По данным авторов, в ходе этого совещания премьер не упомянул о предупреждении президента ОАЭ или звонке главы египетской разведки.

Канцелярия Нетаньяху назвала расследование «абсолютной ложью»

Канцелярия премьер-министра полностью отвергла центральное утверждение расследования.

«Абсолютная ложь. Премьер-министр Нетаньяху не разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов в указанный период и не получал от него никаких предупреждений», — заявили там.

Бывший глава ШАБАК Ронен Бар и бывший начальник Генштаба Герци Халеви подтвердили, что их не информировали о предупреждении, якобы переданном президентом ОАЭ. Сам бин Заид на запрос Haaretz о комментарии не ответил.

При этом бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который недавно встречался с президентом ОАЭ, заявил, что сведения о предупреждении соответствуют действительности.

«Сообщение о том, что Нетаньяху за десять дней до резни 7 октября предупредили о намерениях Синвара, — правда», — сказал Беннет. Он возложил на Нетаньяху «личную и прямую ответственность» за провал и назвал игнорирование предупреждений «преступной халатностью».

Бывший начальник Генштаба и лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот также заявил, что новые сведения дополняют картину многочисленных предупреждающих сигналов, которые израильское руководство не смогло должным образом оценить перед нападением.

«Все больше признаков указывают на то, что Нетаньяху вслепую привел Израиль к провалу 7 октября. Нетаньяху получил десятки предупреждений перед 7 октября и проигнорировал их все», — заявил Айзенкот.

При этом сам Нетаньяху заявляет, что руководители силовых структур сознательно не стали будить его 7 октября, хотя ночью уже фиксировали тревожные признаки активности ХАМАС. По его версии, они опасались, что он немедленно приведет армию и авиацию в повышенную готовность и прикажет атаковать приближающихся к границе боевиков, что могло спровоцировать эскалацию.

Объединение семей и активистов «Совет октября», добивающееся установления ответственности за провалы, приведшие к событиям 7 октября, призвало выяснить, какие именно предупреждения поступали руководству страны, что из них дошло до премьер-министра и какие сведения он передал — или не передал — силовым структурам.

«Все, кто спорит о том, разбудили ли Нетаньяху в ночь на 7 октября, игнорируют гораздо более важный вопрос: сколько раз люди пытались разбудить Израиль до резни?» — заявили в организации.