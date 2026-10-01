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Полиция в Лондоне для взлома телефонов подозреваемых использовала софт компании, которая работала с ФСБ — The Telegraph

The Insider
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Британские полицейские использовали в своей работе программное обеспечение российско-американской компании Oxygen Forensics, которая разрабатывала софт для спецслужб, в том числе в Москве. За прошедший год известно как минимум о сорока подобных инцидентах, пишет газета The Telegraph. 

Речь идет о софте, который помогает обходить блокировки смартфонов. Его и использовала британская полиция, чтобы получить данные с заблокированных телефонов подозреваемых. 

Как отмечает газета, за последний год известно как минимум о сорока случаев использования программы от Oxygen Forensics. В столичной полиции журналистов заверили, что этот софт используют «лишь в небольшой части всей работы по цифровой криминалистике». На время расследования от его использования отказались. 

Контракт с Oxygen Forensics, по данным издания, лондонская полиция заключила в 2023 году. В архивных рекламных материалах Oxygen она упоминалась в числе клиентов еще с 2018 года. 

Oxygen Forensics попала в заголовки СМИ в этом сентябре. Гендиректор компании, американец Ли Райбер был задержан в США 20 сентября. Сооснователь, россиянин Олег Давыдов в тот же день был арестован по запросу Вашингтона в Великобритании. Руководителей компании обвинили в сокрытии информации о том, что компания находилась под управлением граждан РФ, а ее программное обеспечение разрабатывалось в России.

Компанию Oxygen создали в 2000 году программисты Олег Фёдоров и Олег Давыдов. Первоначально они работали только на внешний рынок, но в 2007 году создали и российскую версию продукта, назвав ее «Мобильный криминалист». Главная задача этой программы — извлечение всех данных из мобильных телефонов. Согласно данным американской прокуратуры, американская Oxygen Forensics была создана в штате Вирджиния в 2013 году.

Компания продавала софт Пентагону, ICE и службам внутренней безопасности США, а также широко сотрудничала с силовыми структурами по всему миру, в том числе поставляла софт российскому ФСБ. 

Известно о ее работе и с правоохранительными органами в Евросоюзе. ПО компании закупали Германия, Испания, Италия, Польша, Румыния, Латвия и Венгрия. Часть из этих клиентов уже начали процедуры расторжения контрактов.  

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Публикация:«Полиция в Лондоне для взлома телефонов подозреваемых использовала софт компании, которая работала с ФСБ — The Telegraph»

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