Oxygen Forensics, которая поставляла софт и американским спецслужбам, и ФСБ, также сотрудничала с правоохранителями в ЕС — Politico

Российско-американская компания Oxygen Forensics, которая, как писал The Insider, поставляла софт одновременно американским и российским спецлужбам, сотрудничала и с правоохранительными органами в Евросоюзе. Об этом пишет Politico. Согласно документам, изученным журналистами, программное обеспечение Oxygen Forensics использовалось как минимум в двух профинансированных ЕС проектах, связанных с усовершенствованием процессов сбора, обработки электронных данных и их обмена при расследовании уголовных дел.

Первый проект, EVIDENCE, включил Oxygen Forensics в список компаний, с которыми проводились консультации по вопросам работы с цифровыми доказательствами. Второй, INSPECTr, помогает европейским правоохранительным органам объединять и анализировать цифровые доказательства, полученные с помощью различных инструментов. В рамках проекта было разработано программное обеспечение для обработки данных, извлеченных с помощью софта Oxygen Forensics.

Как пишет Politico, хотя оба названных проекта были запущены задолго до полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году и последовавших за ним санкций, INSEPCTr продолжал работу до 2023 года (EVIDENCE был завершен в октябре 2016 года). Неназванный представитель Европейской комиссии заявил Politico, что Oxygen Forensics не получала финансирования от ЕС.

Между тем французский расследовательский проект Disclose выяснил, что программное обеспечение Oxygen Forensics для наружного наблюдения было поставлено властям Марокко в рамках профинансированной ЕС программы по охране границ стран Магриба.

Документы о госзакупках в Венгрии свидетельствуют о том, что в декабре 2024 года венгерская полиция заключила с Oxygen Forensics контракт на сумму 10,14 млн венгерских форинтов (€27 тысяч), действовавший до декабря 2025 года. В документе прокуратуры итальянского города Сассари (Сардиния) от апреле 2026 года продукция Oxygen Forensics названа в числе программ, которые сотрудники судебной полиции могут использовать для извлечения и анализа данных с мобильных устройств.

Программное обеспечение компании закупили правоохранительные органы Германии, Испании, Италии, Польше, а также — совсем недавно, в сентябре текущего года — Румынии и Латвии.

20 сентября в США был задержан гендиректор Oxygen Forensics, американец Ли Райбер. В тот же день в Великобритании по запросу американских властей задержали технического директора и сооснователя компании, россиянина Олега Давыдова. Руководители компании обвиняются в сокрытии информации о том, что компания находилась под управлением граждан РФ, а ее программное обеспечение разрабатывалось в России.

Компанию Oxygen создали в 2000 году программисты Олег Фёдоров и Олег Давыдов. Первоначально они работали только на внешний рынок, но в 2007 году создали и российскую версию продукта, назвав ее «Мобильный криминалист». Главная задача этой программы — извлечение всех данных из мобильных телефонов. Согласно данным американской прокуратуры, американская Oxygen Forensics была создана в штате Вирджиния в 2013 году.

Компании продавала софт Пентагону, ICE и службам внутренней безопасности США. Как ранее писал The Insider, программное обеспечение также поставлялось ФСБ, которая использовала его, в частности, для получения данных из заблокированных смартфонов российских журналистов и активистов.

