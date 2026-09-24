В США арестовали директоров Oxygen Forensics: компания одновременно поставляла софт для доступа к смартфонам и ФСБ, и спецслужбам США

Власти США обвинили руководителей компании Oxygen Forensics, которая продавала софт Пентагону, ICE и службам внутренней безопасности, в сокрытии информации о том, что компания находилась под управлением граждан РФ, а ее программное обеспечение разрабатывалось в России. В рамках дела были задержаны гендиректор Ли Райбер и технический директор Олег Давыдов. По данным The Insider, Oxygen Forensics поставляла софт, позволяющий получать доступ к содержимому заблокированных телефонов, не только американским силовикам, но и ФСБ. В частности, именно он был использован для извлечения данных из айфона журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой.

Как сообщает американская прокуратура, 55-летнего гендиректора Oxygen Forensics, американца Ли Райбера, задержали в штате Айдахо 20 сентября, позднее суд постановил отпустить его под залог. Сооснователя и технического директора компании, 52-летнего россиянина Олега Давыдова, задержали в тот же день в лондонском аэропорту Хитроу, когда он собирался вылететь в Стамбул. США намерены добиваться его экстрадиции.

Как следует из материалов дела, Райбер сообщил правительству США, что базирующаяся в штате Вирджиния Oxygen Forensics не находится в собственности или под управлением иностранцев, хотя в действительности пятеро граждан России, включая Давыдова, владели долями или участвовали в управлении компанией через холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Кроме того, как утверждается, Райбер солгал, что программное обеспечение Oxygen Forensics разрабатывалось в США, а не в России. Суд в Калифорнии, где и будет рассматриваться дело, постановил арестовать счета компании и более 50 принадлежащих ей доменов.

Согласно судебным документам, не позднее марта 2022 года Райбер, Давыдов и другие лица вступили в сговор с целью получения контрактов от федеральных агентств. Поставляемый ими софт используется для восстановления, сохранения и анализа электронных данных с цифровых устройств, позволяя сохранять исходные файлы в неизмененном виде.

Oxygen Forensics была основана в Вирджинии в 2013 году при участии уроженца Москвы Давыдова. Райбер пришел в компанию двумя годами позднее. В 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, руководители Oxygen Forensics приняли решение скрыть информацию о российских владельцах компании, сведения о них были исключены из официальных корпоративных документов, говорится в сообщении прокуратуры. В марте 2022 года Райбер был назначен генеральным директором, президентом и председателем совета директоров компании.

Как ФСБ получает доступ к телефонам оппозиционеров

2 июня 2023 года журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева должна была вернуться в Прагу из Казани, где навещала больную мать, но в аэропорту ее задержали. У журналистки забрали телефон (iPhone XR), после чего ФСБ самостоятельно смогла получить доступ к его содержимому, в том числе к сообщениям в мессенджере WhatsApp. У журналистки забрали ее паспорта и взяли подписку о невыезде, а через год осудили на 6,5 лет колонии за «фейки о российской армии».