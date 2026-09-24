В США арестовали директоров Oxygen Forensics: компания одновременно поставляла софт для доступа к смартфонам и ФСБ, и спецслужбам США

Власти США обвинили руководителей компании Oxygen Forensics, которая продавала софт Пентагону, ICE и службам внутренней безопасности, в сокрытии информации о том, что компания находилась под управлением граждан РФ, а ее программное обеспечение разрабатывалось в России. В рамках дела были задержаны гендиректор Ли Райбер и технический директор Олег Давыдов. По данным The Insider, Oxygen Forensics поставляла софт, позволяющий получать доступ к содержимому заблокированных телефонов, не только американским силовикам, но и ФСБ. В частности, именно он был использован для извлечения данных из айфона журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой.
Как сообщает американская прокуратура, 55-летнего гендиректора Oxygen Forensics, американца Ли Райбера, задержали в штате Айдахо 20 сентября, позднее суд постановил отпустить его под залог. Сооснователя и технического директора компании, 52-летнего россиянина Олега Давыдова, задержали в тот же день в лондонском аэропорту Хитроу, когда он собирался вылететь в Стамбул. США намерены добиваться его экстрадиции.
Как следует из материалов дела, Райбер сообщил правительству США, что базирующаяся в штате Вирджиния Oxygen Forensics не находится в собственности или под управлением иностранцев, хотя в действительности пятеро граждан России, включая Давыдова, владели долями или участвовали в управлении компанией через холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Кроме того, как утверждается, Райбер солгал, что программное обеспечение Oxygen Forensics разрабатывалось в США, а не в России. Суд в Калифорнии, где и будет рассматриваться дело, постановил арестовать счета компании и более 50 принадлежащих ей доменов.
Согласно судебным документам, не позднее марта 2022 года Райбер, Давыдов и другие лица вступили в сговор с целью получения контрактов от федеральных агентств. Поставляемый ими софт используется для восстановления, сохранения и анализа электронных данных с цифровых устройств, позволяя сохранять исходные файлы в неизмененном виде.
Oxygen Forensics была основана в Вирджинии в 2013 году при участии уроженца Москвы Давыдова. Райбер пришел в компанию двумя годами позднее. В 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, руководители Oxygen Forensics приняли решение скрыть информацию о российских владельцах компании, сведения о них были исключены из официальных корпоративных документов, говорится в сообщении прокуратуры. В марте 2022 года Райбер был назначен генеральным директором, президентом и председателем совета директоров компании.
Как ФСБ получает доступ к телефонам оппозиционеров
2 июня 2023 года журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева должна была вернуться в Прагу из Казани, где навещала больную мать, но в аэропорту ее задержали. У журналистки забрали телефон (iPhone XR), после чего ФСБ самостоятельно смогла получить доступ к его содержимому, в том числе к сообщениям в мессенджере WhatsApp. У журналистки забрали ее паспорта и взяли подписку о невыезде, а через год осудили на 6,5 лет колонии за «фейки о российской армии».
Как следует из материалов дела, получить доступ к заблокированному телефону ФСБ смогла через специальную программу «Мобильный криминалист» от компании «Оксиджен софтвер» (Oxygen Software).
По данным The Insider, эта программа давно и успешно позволяет ФСБ получать доступ к заблокированным телефонам, в том числе и новым моделям — так, например, в прошлом году с помощью той же программы ФСБ смогла открыть 14-й iPhone российского активиста, задержанного на границе (адвокаты попросили не публиковать его имя). В этом случае чекисты также смогли получить доступ к содержанию переписок в различных мессенджерах.
Проверка телефонов на границе стала рутинным явлением в России, а если ФСБ интересуется кем-то особенно сильно, то типичной практикой стало задержание по административному делу с целью получить доступ к телефону. Затем, уже на основании найденного в телефоне, возбуждается уголовное дело по статье, предусматривающей серьезный срок.
Таким образом, «Оксиджен Софтвер», поставляющее столь эффективное ПО для вскрытия айфонов, одновременно обслуживает и ФСБ, и американские спецслужбы.
Американо-российская компания на службе ФСБ
В 2000-м году два друга-программиста, 28-летний Олег Фёдоров и 27-летний Олег Давыдов, создали компанию и остроумно назвали ее Oxygen — «два Олега» можно сократить до O2, и получится формула кислорода. Первоначально они работали только на внешний рынок, но в 2007 году создали и российскую версию продукта, назвав ее «Мобильный криминалист». Главная задача этой программы — извлечение всех данных из мобильных телефонов.
На своем сайте в 2008 году два Олега с гордостью описывали свою программу так: «Нашими клиентами являются правительственные учреждения, полиция, армия, таможенные и налоговые службы и другие государственные органы. С 2002 года программа успешно используется в более 50 странах мира».
Бизнес развивался успешно, и по состоянию на 2026 год американский сайт компании сообщал о работе уже в 150 странах мира (в настоящее время сайт недоступен). Главное достоинство Oxygen — возможность получать информацию даже из заблокированных смартфонов, в том числе и современных моделей iPhone.
Услугами Oxygen, среди прочего, активно пользуется американская миграционная служба (ICE), развившая небывалую активность при президенте Дональде Трампе. В контракте с Oxygen миграционная служба прямо пишет, что других продуктов с таким же функционалом на рынке не существует. Также заказчиком Oxygen стала Секретная служба США, охраняющая президента и вице-президента.
Два Олега не афишировали, но и не особенно скрывали, что Oxygen и «Мобильный криминалист» — это по сути одна и та же программа. Так, например, расследователи из «Первого отдела» обратили внимание на то, что продукты и русской, и американской версии получают обновления одновременно и их интерфейс выглядит идентично.
Свои портреты два Олега с американского сайта убрали, но, по данным The Insider, до последнего времени продолжали летать в США.