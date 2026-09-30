Полиция ряда стран Европы отказалась от софта Oxygen Forensics, которая писала софт для ФСБ

Правоохранительные органы нескольких европейских стран прекращают пользоваться программами Oxygen Forensics для извлечения данных из смартфонов, пишет Politico. Это произошло после того, как выяснилось, что продукты компании закупала полиция по всему континенту. Минюст США считает, что фирма из Вирджинии тайно принадлежала россиянам и управлялась из России.

Национальное антикоррупционное управление Румынии (DNA) начало процедуру расторжения контракта на программу Oxygen Forensic Detective, последнюю годовую лицензию на которую купило 27 августа за €13 тысяч. По данным ведомства, признаков компрометации извлеченных с ее помощью данных не обнаружено. Госполиция Латвии приостановила использование софта на время оценки, Столичная полиция Лондона тоже прекратила работу с ним и начала полную проверку.

По информации Politico, Oxygen участвовала в поддерживаемых ЕС проектах по работе с цифровыми доказательствами, а затем поставляла технологии европейским силовикам. Ее клиентами также были Германия, Испания, Италия, Польша и Венгрия. В Еврокомиссии заявили, что компания не входила в консорциумы EVIDENCE и INSPECTr и не получала денег ЕС, хотя она до сих пор указана на сайтах обоих проектов.

Депутат Европарламента от «Зелёных» Саския Брикмон призвала правительства стран ЕС немедленно отказаться от Oxygen и выяснить, могли ли конфиденциальные сведения попасть в Россию. Она заявила:

«Особенно иронично, что у ЕС крайне ориентированная на безопасность повестка, а ключи от своей безопасности он передает американским и российским компаниям».

В сентябре американская прокуратура обвинила гендиректора Oxygen Forensics Ли Райбера и технического директора Олега Давыдова в том, что они скрывали от госзаказчиков российских владельцев компании и факт разработки ее софта в России. Оба были задержаны. Как писал The Insider, связанная с Oxygen российская компания «Оксиджен софтвер» поставляла аналогичную программу «Мобильный криминалист» ФСБ, с ее помощью силовики получили доступ к айфону журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой.

Впервые на то, что «Мобильный криминалист», которым российские силовики вскрывают смартфоны, и американский продукт Oxygen — по сути одна программа, обратил внимание правозащитный проект «Первый отдел», ведь обе программы выглядят идентично и получают обновления одновременно.