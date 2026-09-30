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Новости

Фильмы про коррупцию в силовых структурах больше не получат государственного финансирования — «Ъ»

The Insider
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Фильмы и сериалы про коррупцию среди сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств больше не получат госфинансирования, рассказали источники газеты «Коммерсантъ» в крупных российских киностудиях. Логику объясняют тем, что такие картины подрывают доверие к государственным институтам.

Государственное финансирование больше не получат сценарии, где представители МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Это же касается и проектов про маньяков и серийных убийц. 

Требования решили не закреплять на законодательном уровне. Представители Минкульта и Института развития интернета (ИРИ) донесли эту позицию до Ассоциации продюсеров кино и телевидения (в нее входят 46 крупнейших российских кинокомпаний) пока в устной форме.

«Все продюсеры об этом знают. Если правило будет нарушено, следующий проект госфинансирования не получит. Это в основном касается полных метров. На платформах с сериалами ситуация обстоит легче», — цитирует «Ъ» одного из собеседников. 

В самой Ассоциации на вопрос журналистов при этом ответили, что к ним такая информация не поступала. 

Список «стоп-тем» для финансирования проектов обсуждается давно. Еще в апреле 2025 года глава ИРИ Алексей Гореславский в интервью «Ведомостям» называл среди них фильмы и сериалы про маньяков. В этом случае решение объяснялось тем, что они «спекулируют на интересе зрителя к запрещенке, психологическим изъянам и извращениям».

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Публикация:«Фильмы про коррупцию в силовых структурах больше не получат государственного финансирования — «Ъ»»

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