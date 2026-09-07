Ассоциация кинотеатров предрекла конец теневого проката. За такие показы уже привлекали к ответственности — The Insider

Показы зарубежных фильмов под видом предсеансового обслуживания прекратятся в России в ближайшие два-три месяца, предупредил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он не назвал документ, который устанавливал бы такой срок.

По словам Воронкова, российский прокат новых «Мстителей» и третьей «Дюны» сейчас не запланирован, официальные дистрибьюторы не заявлены. Даже если переговоры с голливудскими студиями завершатся успешно, фильмы, по его оценке, смогут выйти в России не раньше 1 апреля 2027 года. Кто ведет эти переговоры и почему названа именно эта дата, в опубликованном комментарии не уточняется.

Позднее 7 сентября зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сообщила, что прекращение теневого проката на государственном уровне во время парламентского отпуска не рассматривается. При этом она допустила, что обсуждение могло проходить в Минкультуры, и допустила ужесточение контроля.

Еще в июле сама Ассоциация владельцев кинотеатров вместе с дистрибьютором «Атмосфера Кино» призывала компании отложить предсеансовые показы фильма «Человек-паук: Новый день» до 20 августа, чтобы избежать конкуренции с «Последним богатырем. Колобок». Ограничение не распространялось на другие фильмы без прокатного удостоверения, появившиеся в кинотеатрах до 6 августа. За досрочный показ нового «Человека-паука» дистрибьютор оставлял за собой право пересмотреть условия сотрудничества с кинотеатром.

Схема предсеансового обслуживания позволяет кинотеатрам оформлять билеты на российскую короткометражку, перед которой зрителям показывают зарубежный полнометражный фильм. Поэтому выручка от таких сеансов формально записывается на короткий метр. В августе благодаря показам «Человека-паука» и «Одиссеи» короткометражки «Прощание», «Эй, человек!» и «Матч Акпарса» вышли в лидеры ежедневных сборов.

Правительственные правила кинопоказа действительно действуют до 1 марта 2028 года. Их пункт 7 разрешает предсеансовое обслуживание, включая демонстрацию рекламы и иных видеоматериалов. Однако исключения для показа полнометражных фильмов без прокатных удостоверений этот пункт не устанавливает. Общее требование получать удостоверение содержится в статье 5.1 закона о государственной поддержке кинематографии.

Такую схему уже признавали нарушением в суде, обнаружил The Insider. В декабре 2023 года мировой судья во Владимире назначила ООО «Фильмотека» предупреждение за показ «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения в кинотеатре «Киномакс — Буревестник». Сеанс был оформлен как предсеансовое обслуживание в паре с фильмом «Склероз». Поводом для разбирательства стало обращение директора Владимирского академического областного драматического театра. Среди доказательств суд перечислил оплаченные билеты и сведения Фонда кино.

Теневой прокат продолжает приносить кинотеатрам значительные сборы. За выходные 3–6 сентября пиратские релизы заработали около 272,1 млн рублей, по предварительной оценке отраслевого издания «БК Медиа». Это совокупная оценка таких показов, а не подтвержденная касса одного «Человека-паука», под названием которого показатель размещен в таблице издания.

Ранее кинотеатры уже временно убирали пиратские фильмы ради легального репертуара. В апреле 2024 года The Insider писал, что дистрибьюторы потребовали отказаться от таких показов с 18 апреля по 12 мая, угрожая ограничить доступ к официальным релизам. Тогда из расписаний отдельных сетей исчезла вторая «Дюна».