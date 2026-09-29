В России хотят более чем втрое повысить пошлину на пиво из «недружественных стран» — Reuters

Российские власти хотят с 1 января 2027 года повысить импортные пошлины на пиво и крепкий алкоголь из «недружественных стран» до 5 евро. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters, в распоряжении которого оказались материалы к проекту российского бюджета на 2027–2029 годы.

Для пива пошлина в таком случае вырастет более чем втрое — с нынешних 1,5 евро до 5 евро за литр. Ставку до 1,5 евро российские власти подняли в сентябре 2025 года, до этого, с января того же года, она составляла 1 евро, а ранее — 0,1 евро за литр.

Для крепкого алкоголя из «недружественных стран» сейчас действует пошлина в размере 20% стоимости, но не менее 3 евро за литр. Весной власти уже обсуждали повышение минимальной ставки до 5 евро: «Коммерсантъ» писал, что Минфин планировал ввести ее с 1 мая 2026 года, однако этого не произошло. Участники рынка тогда говорили, что мера должна поддержать спрос на произведенные в России коньяк и виски.

По данным Reuters, повышение пошлины на крепкий алкоголь с 1 января 2027 года может приносить российскому бюджету дополнительно по 10 млрд рублей ежегодно в 2027–2029 годах. Из материалов к проекту бюджета также следует, что власти намерены в 2027 году повысить акцизы на алкоголь и табак на 6,5%.

За 12 месяцев — по апрель 2026 года — российский алкогольный рынок сократился на 1,2%, приводит Reuters данные Nielsen. На пиво приходится 85,2% продаж в натуральном выражении, на крепкий алкоголь и водку — 11,2%. Доля импортного пива в первом квартале составляла 3,1%.