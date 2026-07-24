Bacardi начал промышленный розлив Martini в Дагестане

В марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения, Bacardi опубликовала заявление, осуждающее нападение на Украину, и обещала остановить экспорт в Россию и заморозить рекламные инвестиции. В 2023 году издание The Bell отмечало, что вскоре после того как заявление попало в заголовки мировых СМИ, фраза о прекращении экспорта и маркетинговых расходов из него незаметно исчезла — она сохранилась только в архивной версии страницы.

На практике российское подразделение компании, ООО «Бакарди Рус», конечным бенефициаром которого является зарегистрированное на Бермудах Bacardi Limited, не просто осталось на рынке, но и воспользовалось уходом западных конкурентов, вроде Moet Hennessy и Diageo. За время полномасштабного вторжения выручка ООО «Бакарди Рус» выросла на 71,45% — с 30,059 млрд рублей в 2021 году до 51,537 млрд в 2025-м. При этом коммерческие расходы — на рекламу, промо и продвижение брендов — которые концерн обещал прекратить, в одном только 2025 году составили 11,135 млрд рублей. Martini — один из самых узнаваемых брендов компании в России: его можно найти как в брендированных зонах сетевых гипермаркетов Москвы и на оккупированных территориях Украины.