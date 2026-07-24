Bacardi начал промышленный розлив Martini в Дагестане

Компания, обещавшая уйти из России, нарастила выручку в стране более чем на 70% и локализовала производство брендов Martini в Дагестане. Российским партнером Bacardi Martini стал брат депутата-единоросса, который финансирует обучение операторов боевых дронов. Ранее розлив Bacardi начал тульский завод, связанный с Аркадием Ротенбергом.
Российская компания «Алвиса» выпустила первые промышленные партии вермута Martini Bianco и цитрусового аперитива Martini Fiero – это подтверждают уведомления, поданные производителем в Росалкогольтабакконтроль и проверенные The Insider. Анонсированный в октябре 2025 года перенос в Россию производства самого известного в мире бренда вермутов состоялся в июле 2026 года.
Международный концерн весной 2022 года публично осудил вторжение России в Украину и обещал остановить экспорт и инвестиции на местном рынке. В реальности дочернее предприятие концерна, ООО «Бакарди Рус», стало главным бенефициаром ухода конкурентов из России, и за время полномасштабного вторжения нарастило выручку на 71%. Параллельно с импортом готовой продукции холдинг Bacardi локализовал розлив на мощностях, связанных с дагестанским депутатом Зауром Аскендеровым, который финансирует обучение операторов боевых дронов. Еще два бренда концерна, включая Bacardi OakHeart, для российского рынка разливает тульский завод, совладельцем которого является Аркадий Ротенберг.
Что показывают документы Росалкогольтабакконтроля
Согласно уведомлениям, поданным ООО «Алвиса» в ЕГАИС, 10 июля 2026 года компания зарегистрировала декларацию на «ароматизированный виноградосодержащий напиток из виноградного сырья “Мартини Бьянко”» крепостью 15%, а 13 июля — на «Мартини Фиеро» крепостью 14,9%. Дата первой поставки «Бьянко» в системе указана 17 июля, «Фиеро» — 20 июля 2026 года. Оба напитка разливаются на филиале «Алвисы» — винодельне «Шато Алвиса» в дербентском селе Чинар, что подтверждают и контрэтикетки бутылок, загруженные в ЕГАИС.
Показательная деталь: по российскому закону оба напитка не могут называться ни вином, ни вермутом, поскольку в их составе присутствует ректификованный этиловый спирт, а не только виноматериал. Формально это «ароматизированные виноградосодержащие напитки», и на каждой бутылке крупным шрифтом напечатано предупреждение «Не является вином». При этом рецептура выдержана в классике вермута: виноматериал, сахар, спирт, экстракты полыни горькой и корня горечавки — в «Фиеро» к ним добавлены натуральный цитрусовый ароматизатор и концентрированный апельсиновый сок.
По данным РБК, «Алвиса» планирует выпускать на новой линии около 1 млн дал (10 млн литров) вермута в год исключительно для российского рынка — ранее Martini поставляли в Россию из Аргентины, где напиток также разливается по лицензии. Дагестанская площадка становится второй по величине зарубежной производственной площадкой Martini за всю историю бренда после аргентинской. Судя по декларации на пищевые ароматизаторы, которую «Алвиса» получила в апреле 2026 года от швейцарской Tradall S.A. — оператора сырья внутри холдинга Bacardi, — компания уже готовится расширять линейку: помимо Bianco и классического Fiero в документах фигурируют варианты Martini Fiero Citrus и Martini Fiero Bitter.
Обещали уйти — заняли рынок
В марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения, Bacardi опубликовала заявление, осуждающее нападение на Украину, и обещала остановить экспорт в Россию и заморозить рекламные инвестиции. В 2023 году издание The Bell отмечало, что вскоре после того как заявление попало в заголовки мировых СМИ, фраза о прекращении экспорта и маркетинговых расходов из него незаметно исчезла — она сохранилась только в архивной версии страницы.
На практике российское подразделение компании, ООО «Бакарди Рус», конечным бенефициаром которого является зарегистрированное на Бермудах Bacardi Limited, не просто осталось на рынке, но и воспользовалось уходом западных конкурентов, вроде Moet Hennessy и Diageo. За время полномасштабного вторжения выручка ООО «Бакарди Рус» выросла на 71,45% — с 30,059 млрд рублей в 2021 году до 51,537 млрд в 2025-м. При этом коммерческие расходы — на рекламу, промо и продвижение брендов — которые концерн обещал прекратить, в одном только 2025 году составили 11,135 млрд рублей. Martini — один из самых узнаваемых брендов компании в России: его можно найти как в брендированных зонах сетевых гипермаркетов Москвы и на оккупированных территориях Украины.
Пошлины как двигатель локализации
Одна из главных причин переноса розлива в Россию стал рост таможенных пошлин. С августа 2024 года минимальная ставка пошлины на вино и вермуты из «недружественных» стран составляет $2 за литр (или 25% таможенной стоимости, если эта сумма больше). Импортер обязан также заплатить НДС в 20%, который начисляется поверх пошлины, — то есть еще 40 центов с каждого литра. В сумме бюджету достается как минимум $2,40 с каждого импортированного литра вермута — именно столько Bacardi экономит, перенеся розлив на дагестанскую площадку. Локализация также открывает доступ к налоговому вычету на сумму акциза (108 рублей за литр для тихих виноградных напитков), который получают только российские производители, использующие отечественный виноград. Судя по публикации «Коммерсанта», давление пошлинами продолжится: в мае 2026 года российские власти озвучили планы повышения сборов с крепкого алкоголя из недружественных стран с €3 до €5 за литр спирта.
Дагестанский Martini, тульский Bacardi
Партнером Bacardi по розливу Martini стала компания, принадлежащая семье Заура Аскендерова — председателя Народного собрания Дагестана, главы фракции «Единая Россия» в парламенте республики, имеющего тесные связи с Сулейманом Керимовым. Сам Заур формально вышел из состава бенефициаров «Алвисы» после избрания в Госдуму, но совладельцами компании остаются его близкие родственники — братья Камиль и Ренат Аскендеровы и семья Гурарий. Аскендеров — один из активных публичных сторонников вторжения в Украину: с конца 2022 года он регулярно передает российским военным подразделениям автомобили, амуницию и дроны, а в 2023 году по его личной инициативе на базе Дагестанского государственного технического университета был открыт центр практической подготовки операторов FPV-дронов «Технолет». Центр открыто заявляет, что готовит «жителей республики, планирующих участвовать в СВО», обещая обучить их «специальности оператора БПЛА абсолютно бесплатно» и предлагая «отработку задач в условиях, максимально приближенных к боевым».
Дагестанская площадка — не единственный российский партнер Bacardi по контрактному розливу. Ромовый напиток Bacardi Oakheart и джин Bosford с 2023 года разливают на «Тульском Винокуренном Заводе 1911» из сырья, которое поставляет все та же швейцарская Tradall S.A. Летом 2025 года контрольный пакет (51%) этого завода выкупило АО «Росспиртпром», реальным бенефициаром которого является Аркадий Ротенберг, ближайший друг и бывший партнер Владимира Путина по спаррингу в дзюдо.
В марте 2022 года Bacardi осудила российское вторжение в Украину и обещала покинуть российский рынок. Спустя четыре с половиной года компания не только удержала и нарастила свою долю на нем, но и запустила промышленный розлив своих флагманских брендов на мощностях, связанных с депутатом, который готовит будущих участников боевых действий, и с бизнес-империей спарринг-партнера Владимира Путина.